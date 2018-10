Ruimtevaarders die noodlanding moesten maken krijgen nieuwe kans SVM

12 oktober 2018

11u16

De twee bemanningsleden van de Sojoez-capsule die gisteren een noodlanding moest maken, zullen in het voorjaar van 2019 opnieuw naar het internationaal ruimtestation ISS kunnen gaan. Dat heeft het Russische ruimtevaartagentschap Roskosmos meegedeeld.

De lancering op de basis Bajkonoer in Kazachstan was gisteren misgelopen. De capsule kon gelukkig wel een noodlanding maken. De twee inzittenden -Nick Hague en Alexey Ovchinin- bleven ongedeerd. Ze keren vandaag terug naar Moskou.

"Die jongens zullen zeker vliegen", laat de directeur van Roskosmos via Twitter weten. "We plannen hun vlucht in het voorjaar van volgend jaar."

De bemande lanceringen van Sojoez-raketten worden opgeschort tot de juiste oorzaak van het ongeval bekend is. Daardoor dreigt ook het schema voor de bemanningswissels in het ISS in de war te raken. De betrokken ruimtevaartagentschappen kunnen nog geen inschatting maken van de precieze gevolgen.