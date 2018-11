Ruimtetuigjes zo groot als aktetas ondersteunden landing van InSight op Mars en deden nog veel meer AW

Wetenschap Dat de wereld maandag de geslaagde landing van de Amerikaanse robot InSight op Mars in real time kon volgen, is dankzij twee meegereisde cubesats. Maar de missie van die kleine cubesats deed nog veel meer en geeft interplanetaire missies nieuwe perspectieven, zo schrijft space. com op gezag van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

Toen in mei vanop de basis Vandenberg in Californië een Atlas-V draagraket vertrok met de InSight, had die nog twee "passagiers" bij: de MarCo-A en MarCo-B. Die legden (autonoom) mee het 484 miljoen kilometer lange traject naar de Rode Planeet af. Dat was in het kader van een 18 miljoen dollar kostend project om na te gaan of dergelijke ruimtetuigen ter grootte van een aktetas een missie zoals InSight kunnen ondersteunen en of zij ook op hun eentje kunnen instaan voor kleinere en minder risicovolle interplanetaire missies.



En dat kunnen ze blijkbaar. De vluchtleiding moest namelijk niet wachten tot een -rond Mars cirkelende- sonde in een zodanige positie was om data over de afdaling en landing van InSight door te sturen. De communicatie verliep via de twee MarCo's.

Foto van Mars

Meer nog, minuten na de triomfantelijke landing van de robot - die met medewerking van de Belgische Koninklijke Sterrenwacht vooral het binnenste van de Rode Planeet moet onderzoeken - stuurde een camera al een foto van Mars door. Die foto werd door een van de Marco’s gemaakt op een afstand van 7.600 kilometer. En er valt allicht nog veel meer data te vergaren.

Zo hebben beide cubesats volgens de NASA ook geprobeerd de Marsmanen Phobos en Deimos te fotograferen. Of het gelukt is, voegde het ruimtevaartbureau er niet aan toe. Beide MarCo's reizen ondertussen verder door ons zonnestelsel.