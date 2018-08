Ruimtetuig gelanceerd dat als eerste ooit de zon zal bezoeken Lore Michiels

12 augustus 2018

08u46

Bron: Belga, VTM Nieuws 18 Wetenschap Op Cape Canaveral in het Amerikaanse Florida is zondag om 03.31 uur lokale tijd (09.31 uur Belgische tijd) met succes de zonnesonde Parker gelanceerd. De lancering gebeurde een dag later dan oorspronkelijk voorzien vanwege een technisch probleem op het allerlaatste moment.

De Parker Solar Probe-missie is de eerste die de zonnecorona zal betreden. De sonde zal in een periode van 7 jaar 24 banen rond de zon afleggen. Verschillende keren zal ze zich op een afstand van minder dan 7 miljoen kilometer van de oppervlakte van de zon bevinden, en daar temperaturen tot 1.127 graden Celsius tegenkomen. Geen enkel ander ruimtetuig kwam ooit dichter bij de zon.

De missie heeft ook een Belgisch kantje. Het ruimtevaartcentrum van de universiteit van Luik ontwikkelde namelijk één van de vier instrumenten aan boord: de WISPR of Wide-Field Imager For Solar Probe Plus. Dat zijn twee telescopen die opnames maken van de corona en de zonnewind.

Uitgesteld

Normaal zou de sonde gisteren al gelanceerd worden, maar NASA moest dat tot twee keer toe uitstellen. Er was een probleem met de druk van het heliumgas, dat gebruikt wordt als koelstof.