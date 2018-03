Ruimtetelescoop Kepler zit na opsporen van duizenden planeten bijna zonder brandstof jv

16 maart 2018

10u48

Bron: Mashable 1 Wetenschap De Kepler-ruimtetelescoop van NASA speurt al bijna tien jaar succesvol naar andere, eventueel bewoonbare, planeten. Maar volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft Kepler inmiddels nog voor slechts een paar maanden brandstof. Het is sowieso al buiten verwachting dat de satelliet het vandaag nog altijd doet, na de problemen in 2013.

"Met amper een benzinestation te vinden in de ruimte, zit het ruimtetuig bijna zonder brandstof", verklaarde Charlie Sobeck, systeemingenieur voor de Kepler-ruimtetelescoopmissie bij NASA. "Dat moment zit er over enkele maanden aan te komen."

De Kepler-satelliet werd in 2009 gelanceerd om op 150 miljoen kilometer van de aarde in een baan rond de zon terecht te komen. De telescoop had als missie om mogelijk bewoonbare exoplaneten bij andere sterren dan de zon op te sporen. Kepler vond inderdaad meer dan 2.500 bevestigde planeten en nog eens zoveel voorlopig nog onbevestigde. Dertig van de bevestigde planeten cirkelen in een baan rond hun 'gaststerren' binnen de zone die als bewoonbaar beschouwd wordt. Die planeten zouden dus, net als de aarde, vloeibaar water kunnen bevatten.

In 2013 brak een soort van stuurwiel af van de Kepler, essentieel voor de ruimtetelescoop om zijn baan te kunnen aanhouden. NASA kon het fiasco tijdelijk oplossen. Kepler spotte daarna nog meer dan 300 bevestigde planeten.

Maar straks begint de Kepler dan toch aan zijn laatste eeuwige reis in de ruimte. De belangrijke ruimtetelescoop zal wel worden vervangen. Meer bepaald door TESS, de Transiting Exoplanet Survey Satellite van NASA, die op 16 april gelanceerd wordt. "TESS zal bijna de hele hemel afspeuren naar planeten buiten ons zonnestelsel, met de focus op de meest heldere sterren op minder dan 300 lichtjaar afstand, en zal zo Keplers schatkist aan planeetontdekkingen verrijken", zei Sobeck.