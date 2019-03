Ruimtetelescoop Hubble maakt haarscherpe foto van botsende sterrenstelsels David van der Heeden

13 maart 2019

22u17 0 Wetenschap NASA's ruimtetelescoop Hubble heeft een foto gemaakt van twee sterrenstelsels in botsing. De beide sterrenstelsels werden in 1784 al ontdekt, maar werden ondanks hun vreemde vorm lang aangezien voor een enkel systeem. De ongelooflijke beelden van Hubble laten in detail zien hoe de twee ruimtereuzen in elkaar schuiven.

De stelsels, die in astronomische kringen bekendstaan onder de gezamenlijke naam NGC 6052, staan zo'n 230 miljoen lichtjaar van de aarde in het sterrenbeeld Hercules. Ontdekker William Herschel (1738-1822) dacht onterecht dat het om één enkel sterrenstelsel ging.



“Lang geleden trok de zwaartekracht de twee sterrenstelsel naar elkaar toe en bracht ze in de chaotische toestand die we nu waarnemen”, schrijft ruimtevaartorganisatie NASA op haar website. “De sterren van de oorspronkelijke stelsel volgen nu nieuwe banen, die worden veroorzaakt door de effecten van de zwaartekracht.”

Vooral lege ruimte

NASA laat weten dat de chaos in NGC 6052 nauwelijks tot problemen leidt. “Botsingen tussen sterren zelf zijn zeer zeldzaam, omdat sterren in verhouding tot de afstanden tussen hen erg klein zijn. Het grootste deel van een sterrenstelsel is lege ruimte.” Uiteindelijk zullen beide stelsels compleet samenvloeien tot een stabiel systeem.



De ruimtevaartorganisatie meldt ook dat ons melkwegstelsel te langen leste in botsing zal komen met het Andromeda stelsel. Wie zich afvraagt of ze dat nog bij leven zullen meemaken, stelt NASA gerust. Het duurt nog zeker nog vier miljard jaar voordat dat gebeurt.