Ruimtestation ISS kan in zijn huidige vorm nog een decennium mee

21 februari 2020

16u06

Bron: Belga 0 Wetenschap Het Internationaal Ruimtestation ISS kan in zijn huidige vorm nog minstens een decennium functioneren. Dat heeft het hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos, Dmitri Rogozin, vrijdag gezegd. Ook België neemt deel aan het ISS.

“We controleren geregeld de materialen en de technische toestand van de modules van het station”, zei Rogozin tegenover het Russische staatspersbureau RIA Novosti. De basismodule van het complex, de Russische Zarya, werd in 1998 gelanceerd. Volgens Rogozin kan het ruimtestation “zonder speciale verbeteringen” nog tien jaar meegaan.

Er is daarvoor geen formeel akkoord, maar wel is men het er grosso modo over eens de spacemeccano nog tot 2028 te gebruiken, zei het hoofd van Roscosmos. De partners in het ISS zijn de VS, Rusland, het Europese Ruimtevaartbureau ESA (met België als prominente geldschieter), Canada en Japan.

Overigens is de bouw nog niet voltooid, want er is in het bijzonder nog de Russische Nauka-module. De bouw ervan was in 1995 begonnen, maar de voor 2007 geplande lancering laat door een hele reeks problemen nog steeds op zich wachten. Het goede nieuws volgens Rogozin is dat er een Proton-M draagraket voor de lancering is gebouwd en dat de multifunctionele module op 19 maart naar de lanceerbasis Bajkonoer reist om daar eind dit jaar of begin volgend jaar de ruimte in te gaan.

Op de Nauka staat de Europese robotarm ERA, waarin ook de Belgische industrie een ruim aandeel heeft.