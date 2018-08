Ruimtestation ISS kampt met lek kg aw

30 augustus 2018

14u11

Bron: ANP 0 Wetenschap Ruimtestation ISS kampte vandaag met een klein gaatje in de wand. Daardoor is de druk aan boord donderdag een beetje weggevallen. Het gaatje van 2 millimeter is gedicht met afplaktape. De situatie aan boord is onder controle.

Wellicht tengevolge van de inslag van een micrometeoriet is er in de nacht van gisteren op vandaag een noodsituatie in het Internationaal Ruimtestation ISS geweest, zo heeft het hoofd van het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos bekendgemaakt. Dmitri Rogozin beklemtoont dat het probleem is opgelost en dat de bemanning niet in gevaar verkeert.

In de loop van de nacht ontstond er zo drukverlies en een zuurstoflek in het ISS te wijten aan een gaatje van twee milimeter. De Amerikaanse bemanningsleden en de Duitser Alexander Gerst voegden zich bij hun Russische collega's in het Russische segment van het complex. Daarop werd segment per segment afgesloten om te onderzoeken waar en wat er gebeurd is. "Uiteindelijk lokaliseerden wij het probleem, aldus Rogozin.

Micro-meteoriet

Het gaatje zat in een Russisch gedeelte van het ruimtestation, de zogeheten Rassvet-module. Dat is de plek waar capsules die vanaf de aarde komen, worden aangekoppeld. Nu zit er het vaartuig waarmee een Duitser, een Amerikaanse en een Rus in juni bij het ISS aankwamen. Het is nog niet bekend of het lek gevolgen heeft voor hun geplande terugkeer eind dit jaar.

Wellicht is er een micro-meteoriet ingeslagen, waardoor een gaatje ontstond. Het is ondertussen gerepareerd. Een ruimtewandeling voor verdere reparaties is niet nodig, aldus Rogozin.