Ruimteschip voor nieuwe maanmissie onthuld RL

20 juli 2019

23u51

Bron: ANP 0 Wetenschap De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft op Cape Canaveral de Orion-ruimtecapsule onthuld waarmee een nieuwe maanmissie zal worden uitgevoerd. De missie van ruimtevaartorganisatie NASA heeft de naam Artemis.

In eerste instantie gaat het om onbemande vluchten (Artemis 1), maar de bedoeling is in 2024 weer mensen op de maan te zetten, onder wie de eerste vrouw (Artemis 2 en 3). Met het programma wil NASA een basis op de maan stichten voor wetenschappelijk onderzoek en de basis leggen voor toekomstige missies naar Mars.

Pence bracht een bezoek aan het Kennedy Space Center ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding. Hij werd vergezeld door Buzz Aldrin, die als astronaut van de Apollo 11 als tweede man voet op de maan zette. Ook de zoon van Neil Armstrong, de eerste man op de maan, was aanwezig.