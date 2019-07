Exclusief voor abonnees Ruimteblok van 130 meter scheert rakelings langs de aarde, astronomen verrast George van Hal

26 juli 2019

14u45

Bron: De Volkskrant 4 Wetenschap Een stuk ruimtesteen is in de nacht van woensdag op donderdag rakelings langs de aarde gescheerd. Astronomen zagen hem pas een dag van tevoren aankomen. “Je krijgt niet altijd vooraf een waarschuwing.”

Hij mag dan geruststellend 2019 OK heten, maar zo oké was het bezoek van de planetoïde niet. Het stuk ruimtesteen, met een afmeting tussen de 60 en 130 meter, is groot genoeg om bij inslag een grote stad in puin te leggen en vloog op een angstaanjagende kleine afstand van 71.000 kilometer langs de aarde.

