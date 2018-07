Ruim baan voor de zorgrobots

(en, verrassing, ze zien er helemaal niet uit als robots) Michiel van der Geest

02 juli 2018

13u50

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Aan wat voor technologie hebben ouderen nu écht behoefte? Die vraag brengt de ontwikkeling van nieuwe zorgrobots in een stroomversnelling. "We moeten ons niet meer blindstaren op butler-achtige robots die je aankijken en met je praten. Het gaat een heel andere kant op."

Wat onhandig was: dat Lea de kleurverschillen in de keukenvloer als afgrond interpreteerde. Lea zag een diepte die er niet was en schoot in haar beschermmodus. Dan wilde Theo van Deursen (67) uit het Nederlandse Waalre koffie uit de kast pakken, maar verbood ze hem nog een stap verder te zetten. Het is immers de taak van Lea om Van Deursen voor valpartijen te behoeden, een stap het ravijn in hoort daar niet bij.

Een kinderziekte, zegt Van Deursen, die past bij de ontwikkeling van een nieuw en technisch ingewikkeld product. "Die hebben ze er snel uitgehaald."

Je hebt 6% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN