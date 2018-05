Rotsblok dat miljarden kilometers ver is weggeslingerd ontdekt in uiterste rand zonnestelsel TT

09 mei 2018

13u56

Bron: ANP, ESO 0 Wetenschap Aan de koude rand van ons zonnestelsel is een bijzonder rotsblok gevonden. De asteroïde is in de beginjaren van ons zonnestelsel gevormd tussen de planeten Mars en Jupiter. Daarna werd hij miljarden kilometers weggeslingerd. Het is de eerste keer dat het bestaan van zo'n soort ruimterots is aangetoond. De rots is een goed voorbeeld van ee n overblijfsel van onze vroege zonnestelsel.

De rots heeft de wetenschappelijke naam 2004 EW95. Hij staat in de zogeheten Kuipergordel, een verzameling steen- en ijsblokken nog voorbij de planeet Neptunus. Die gordel is vernoemd naar de Nederlandse astronoom Gerard Kuiper. Eigenlijk hoort 2004 EW95 in de Kuipergordel helemaal niet thuis, het rotsblok is de enige koolstofrijke planetoïde in de omgeving.

Het kan dan ook niet anders dat het blok in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter is ontstaan in de kolkende beginjaren van ons zonnestelsel, en daarna miljarden kilometers is weggeslingerd. Dat gebeurde waarschijnlijk door de zwaartekracht van een rondzwervende planeet.

2004 EW95 is 300 kilometer groot, maar toch is hij heel moeilijk te zien: het oppervlak is pikzwart en hij staat op ongeveer 4 miljard kilometer afstand van de aarde. Hij was al in 2004 ontdekt, maar nu is het pas gelukt om hem goed te bestuderen. De samenstelling van de steen bracht zijn afkomst aan het licht.