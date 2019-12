Romeins scheepswrak met 6.000 goed bewaarde wijnkruiken uit Jezus’ tijd gevonden Joeri Vlemings

10 december 2019

17u24

Bron: Daily Mail 16 Wetenschap Een Romeins scheepswrak uit de tijd van Jezus Christus is met behulp van sonartechnieken teruggevonden op de zeebodem bij het havenstadje Fiskardo op het Griekse eiland Kefalonia. Het schip is 34 meter lang en 13 meter breed, en daarmee een van de grootste uit zijn tijd. Het was geladen met 6.000 goed bewaarde wijn- en voedselkruiken.

Het schip dateert van ergens tussen de eerste eeuw vóór en de eerste eeuw ná Christus, volgens Griekse wetenschappers. De ontdekking ervan kan hen meer leren over de handelsroutes op de Middellandse Zee die de Romeinen volgden.

Het wrak is dan wel 2.000 jaar oud, de lading - een hoop van 30 meter lang, 12 meter breed en 1,3 meter hoog - is opvallend goed bewaard gebleven. “Ze ligt half begraven in het zand”, zegt George Ferentinos van de Griekse universiteit van Patras. “We hebben dan ook hoge verwachtingen dat, als we het in de toekomst zouden opgraven, we een deel of de hele houten romp zullen vinden.”

De lading is zichtbaar op de zeebodem. Naar schatting bestaat ze uit zo’n 6.000 amforen, Romeinse of Griekse kruiken met twee oren en een lange hals. Ze werden gebruikt om goederen zoals granen, wijn, olie en olijven in te bewaren en te transporteren.

Fiskardo blijkt een belangrijke haven te zijn geweest indertijd. Recent werden er ook al huizen uit de oudheid, baden, een theater, een kerkhof en een graf gevonden uit de Romeinse tijd tussen 146 voor Christus en 330 na Christus.

Het is nog niet beslist of het scheepswrak uit de oceaan zal worden opgehaald.