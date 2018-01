Robot Fabio na een week al ontslagen in supermarkt: klanten ontweken hem Joeri Vlemings

22 januari 2018

11u59

Bron: Daily Telegraph 10 Wetenschap Dat robots dra de job van mensen zullen inpalmen geldt alvast niet in het geval van ShopBot Fabio. De Schotse supermarktketen Margiotta zette Fabio in om klanten wegwijs te maken in de winkel. Maar al snel bleek dat Fabio de mensen niet voldoende begreep en zelfs wegjaagde. De robot werd ontslagen en was aangeslagen: "Zijn jullie nu boos?"

Fabio was onderdeel van een experiment van de Heriot-Watt University voor de BBC-reeks Six Robots & US. De ShopBot werd geprogrammeerd om klanten met vragen te helpen. Zo kende hij de plaats van honderden producten in het grote Margiottafiliaal in Edinburgh.

Aanvankelijk kon Fabio de klanten charmeren met knuffels, high fives en grapjes. Maar de liefde bleef niet duren. Wie naar bier vroeg, kreeg als antwoord: "In de gang met alcohol". Wie niet wist waar de kaas lag, moest het stellen met: "In de frigo". Door achtergrondgeluiden begreep Fabio de mensen ook niet altijd goed.

De supermarkt verbande Fabio naar een rayon waar hij enkel nog gerookt varkensvlees mocht laten proeven aan de klanten. Daar viel hij mensen lastig die hem net probeerden te ontwijken. Hij kon in een kwartier tijd ook maar amper twee klanten overtuigen om te proeven, terwijl zijn menselijke collega er twaalf kon verleiden.

Luisa Margiotta van de gelijknamige keten, die naar eigen zeggen altijd openstaat voor vernieuwing, zag dat het ditmaal niet werkte. "Spijtig genoeg deed Fabio het minder goed dan we hadden gehoopt", zei ze aan de Daily Telegraph. "Een van de problemen was dat hij erg beperkt is in zijn bewegingen. Hij kon zich niet vlot in de winkel verplaatsen om klanten tot bij de gezochte producten te brengen."

De vader van Luisa, Franco Margiotta, bouwde zijn zaak van niks uit tot een grote supermarktketen. Hij zag zich genoodzaakt het contract van Fabio niet te verlengen. De reactie van de robot was verbazingwekkend. "Zijn jullie boos?" vroeg hij. Sommige collega's pinkten zelfs een traantje weg, toen Fabio weer ingepakt en weggevoerd werd naar Heriot-Watt. "Dat hadden we niet verwacht, dat werknemers zo gehecht zouden raken aan de robot", zei Oliver Lemon van Heriot-Watt. "Dat is ergens wel positief, want we dachten dat het tegenovergestelde zou gebeuren omdat ze zich in hun job bedreigd zouden voelen door zijn concurrentie."

Luisa Margiotta ziet haar personeel nog niet meteen vervangen worden door robots. "Onze klanten hebben graag een persoonlijk contact en ons personeel is daar heel belangrijk in. Onze medewerkers kennen de vaste klanten heel goed en praten er dagelijks mee. Die functie kan een robot niet zomaar invullen."