Rivieren op Mars recenter dan gedacht en dubbel zo breed als die op aarde jv

28 maart 2019

14u01

Bron: Science Advances 0 Wetenschap Mars is vandaag koud en droog, met een ijle atmosfeer. Maar ooit - en minder lang geleden dan gedacht - stroomden er grote, woeste rivieren op de rode planeet. Ze waren dubbel zo breed als de rivieren op aarde, ontdekten wetenschappers van de universiteit van Chicago.

De conclusies maken het niet makkelijker voor onderzoekers die Mars’ drastische transitie van de natte naar de droge periode bestuderen. Die zou tot later in de geschiedenis van de planeet hebben geduurd dan tot nu toe gedacht. Met andere woorden: er was tot minder lang geleden dan gedacht water op Mars, tot het allerlaatste moment van de natte periode. Tussen 3,6 en 1 miljard jaar geleden stroomde dagelijks 3 tot 20 kg water per vierkante meter door de rivierbeddingen over de hele planeet verspreid. De nieuwe studie schat het nu op 1 miljard jaar geleden en zelfs nog later. Of: minstens 1 miljard jaar recenter dan vorige berekeningen.

Edwin Kite en zijn team onderzochten meer dan 200 oude, al lang opgedroogde rivierbeddingen op Mars aan de hand van foto’s gemaakt met NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), die rond de planeet cirkelt. De diepe geulen op de foto’s bevatten informatie over het water dat er ooit doorstroomde en over de klimatologische omstandigheden waarin dat gebeurde. De grootte van de beddingen wijst op een continue eerder dan op een tijdelijke waterstroom enkel ‘s middags.

De gemiddelde dagtemperaturen lagen dus boven het vriespunt, wat dan weer een sterk broeikaseffect suggereert. “Maar dat wordt niet gestaafd door de bestaande modellen van Mars’ klimaatveranderingen”, zegt de studie. De atmosfeer van Mars was vroeger zo dik dat er maar een derde van zonnestralen die wij nu op de aarde ontvangen doorkwam. Onvoldoende voor vloeibaar water.

Als de vooropgestelde periodes van stromende rivieren op Mars kloppen, dan zou dat kunnen betekenen dat de atmosfeer van de rode planeet sneller verdween dan eerder werd gedacht. Uit vorige studies bleek dat de verdunning 4 miljard jaar geleden zou zijn ingezet en zo zou hebben geleid tot het geleidelijk uitdrogen van de rivieren. De nieuwe studie plaatst dat uitdunnen van de Martiaanse atmosfeer nu miljarden jaren later.

Kite schuift nog een andere optie naar voren: mogelijk versprong het klimaat op Mars herhaaldelijk als een op/aan-knop van droge naar natte periodes.