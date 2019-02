Richard Branson dook naar de bodem van het grootste zinkgat ter wereld en maakte er adembenemende beelden van AVH DVDE

27 februari 2019

16u16

Bron: Aquatica Submarines, Discovery 0 Wetenschap De Britse miljardair Richard Branson dook met een team van wetenschappers naar de bodem van het ‘Great Blue Hole’, het grootste zinkgat ter wereld. Het team kon prachtige beelden vastleggen vanop de bodem, 124 meter onder het zeeniveau. En dankzij een sonarscan krijgen we binnenkort een uiterst gedetailleerd beeld van de omvang van het zinkgat.

Het ‘Great Blue Hole’ ligt voor de kust van Belize in de Caribische Zee en is 124 meter diep en 318 meter breed. Het zinkgat spreekt al jaren tot de verbeelding van wetenschappers, maar mede dankzij miljardair en Virgin-baas Richard Branson weten we nu hoe het zinkgat er vanbinnen uitziet. Branson daalde in december, samen met een team diepzeespecialisten van Aquatica Submarines, af naar de bodem met een speciaal uitgeruste duikboot.

Nooit eerder ontdekte stalactieten

Een van de meest opmerkelijke ontdekkingen in het zinkgat waren stalactieten die er nog nooit eerder werden waargenomen. Volgens wetenschappers was het zinkgat zo’n 100.000 jaar geleden een gigantische bovengrondse grot en ontstonden de stalactieten toen de grot nog niet was overspoeld. Toen het zeeniveau steeg, verdween de grot diep in het water en zakte het dak van de grot in. Maar vanbinnen heeft de tijd wel 100.000 jaar stilgestaan.

Naast de stalactieten vond het team ook mysterieuze sporen op de bodem van het zinkgat. “We weten niet waar die sporen vandaan komen”, zegt diepzeepilote Erika Bergman, die ook de leiding van de expeditie nam.

3D-kaart

Branson en zijn team konden met sonarscan een 3D-kaart maken van het zinkgat. Die kaart wordt binnenkort vrijgegeven, maar Aquatica Submarines licht nu al een tipje van de sluier met videobeelden.

Binnenkort wordt ook een documentaire uitgezonden over de expeditie naar het Great Blue Hole. Die documentaire wordt ergens in de lente verwacht.