Resten van mammoet ontdekt bij Brussel-Noord HA

26 februari 2019

13u34

Bron: RTBF 0 Wetenschap In de buurt van het Noordstation in Brussel is een slagtand van een mammoet gevonden. De ontdekking werd gedaan in de Aarschotstraat, waar een nieuwe ondergrondse parking wordt gebouwd, meldt RTBF.

Volgens RTBF werd het prehistorische bot aangetroffen door arbeiders zo’n vijftien meter onder de grond. Het restant is ongeveer vijftig centimeter lang en werd in november al ontdekt.

De afgelopen maanden probeerden archeologen de herkomst van het gebeente vast te stellen. En die staat nu buiten kijf: het gaat om een stuk van een slagtand van een mammoet. Het fragment is minstens 150.000 jaar oud. Wetenschappers proberen momenteel nog de precieze leeftijd van de mammoet te achterhalen.

Ann Degraeve van Erfgoed Brussel is in de wolken met de vondst. De laatste keer dat er nog een prehistorisch bot werd opgegraven in de hoofdstad dateert van 1972, tijdens graafwerken voor de pre-metro op de Noord-Zuidas.