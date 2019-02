Restanten van oude Sovjet-ruimtesonde landen dit jaar waarschijnlijk terug op aarde AW

26 februari 2019

18u00

Bron: Spacepage.be, Space.com 0 Wetenschap De restanten van de Cosmos 482 - een mislukte ruimtemissie van de Sovjet-Unie – die in 1972 gelanceerd werd, zullen waarschijnlijk dit jaar terug naar de aarde keren. Dat voorspellen astronauten die het ruimteafval in de gaten houden.

Een tripje naar het verleden: op 31 maart 1972 lanceerde de toenmalige Sovjet-Unie de Cosmos 482, een ruimtesonde met een satelliet aan boord om de planeet Venus te bestuderen. De Koude Oorlog was volop aan de gang en de Sovjet-Unie wedijverde niet alleen op aarde met de Verenigde Staten.



Ruimtewedloop

De ruimtewedloop van de twee naties liep synchroon met de wapenwedloop. Daarbij leverden zowel de VS als de Sovjet-Unie inspanningen om zoveel mogelijk satellieten te lanceren om de ruimte te verkennen. De Spoetnik 1 (1957) was de eerste succesvolle satelliet die door de Sovjet-Unie in een baan rondom de aarde werd gestuurd. Daarop volgde vier maanden later het antwoord van de VS: de Explorer 1. En zo snelden in nog geen half jaar tijd plots twee satellieten doorheen de ruimte.

De Sovjets stuurden de eerste hond naar de ruimte, maar Neil Armstrong was de eerste man die een (Amerikaanse) stap op de maan zette. “That’s one small step for man, one giant leap for mankind”, zijn de legendarische woorden die in alle geschiedenisboeken geschreven werden. Daarmee leken de successen van de Sovjets al snel vergeten, al waren het er eigenlijk meer dan de Amerikaanse successen.

Trial and error

Zo was de Sovjet-Unie de eerste om Venus te verkennen. Dat gebeurde voor het eerst in 1971 met de Venera 7. Hetzelfde moest een jaar later gebeuren met de Venera 8, onderdeel van de ruimtemissie Cosmos 482. Maar daar liep het even mis. Door een probleem met de rakettrap, brak de ruimtesonde in verschillende brokstukken. Sommige brokstukken kwamen enkele dagen later al neer in Nieuw-Zeeland. Andere restanten bleven als ruimteafval rondom de aarde wentelen.

Ruimteafval

Bijna exact 47 jaar later dreigen die restanten terug te keren naar de aarde. Bovendien geloven astronauten dat 40 tot 50 procent van het ruimtevaarttuig nog in één geheel rondom de aarde cirkelt. En omdat de ruimtesonde voorzien was van een afdalingsmodule die zo’n 500 kilogram woog, is de kans groot dat de onderdelen hun terugkeer naar de aarde overleven.

