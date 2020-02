Recordbrekende astronaut keert na 328 dagen terug naar de aarde

AW

05 februari 2020

12u29

Bron: NASA 0 Wetenschap Met 328 dagen mag Amerikaanse astronaut Christina Koch zichzelf voortaan de vrouw noemen die het langst in de ruimte verbleef. Behalve dat record behoort haar nog een andere wereldprimeur toe. Zo nam ze ook deel aan een historische ruimtewandeling.

Christina Koch vertrok op 14 maart 2019 met de Sojoez MS-12 voor het eerst in haar leven naar de ruimte. En meteen kreeg ze een loodzware missie. Ze zou een slordige elf maanden in het Internationaal ruimtestation (ISS) spenderen om uit te testen wat de gevolgen van een lang ruimteverblijf op het vrouwelijk lichaam zijn. Bij het ambitieuze Artemisprogramma - waarbij NASA tegen 2024 opnieuw mensen op de maan wil laten landen – is er immers ook een hoofdrol weggelegd voor een vrouw.

Met haar 11 maanden of 328 dagen in de ruimte, breekt Koch het vorige vrouwelijke record van 288 dagen dat op naam van Peggy Whitson stond.

Anticlimax in de geschiedenisboeken

Na zeven maanden in de ruimte was het tijd voor een andere wereldprimeur, eentje die de geschiedenisboeken inging. “Een kleine stap voor twee vrouwen, een grote voor de mensheid”, zo kopte onze krant in oktober 2019. Want voor het eerst in de geschiedenis van de ruimtevaart werd een ruimtewandeling gemaakt door uitsluitend vouwen. Koch en haar collega Jessica Meir vervingen een kapotte batterijlader van het ISS terwijl hun vier mannelijke collega’s vanuit het ruimtestation toekeken.

De historische ruimtewandeling werd wel voorafgegaan door een anticlimax. Tenslotte was die allereerste vrouwelijke ruimtewandeling eerder gepland, in maart 2019. Maar door het gebrek aan passende ruimtepakken werd de ruimtewandeling afgeblazen. Nick Hague nam de plaats in van Anne McClain, die Koch normaliter zou vergezellen tijdens de eerste vrouwelijke ruimtewandeling.

291 keer naar de maan en terug

Inmiddels maakte Koch zes ruimtewandelingen, waarvan twee volledig vrouwelijke. In totaal ‘wandelde’ ze 42 uur en 15 minuten doorheen de ruimte. Hoe ze haar resterende tijd in de het ISS doorbracht? Christina Koch nam deel aan 210 onderzoeken. Ze voltooide 5.248 rondjes om de aarde, goed voor een reis van ruim 223 miljoen kilometer of 291 tripjes naar de maan en terug.

Ze staat op nummer 7 van de lijst met astronauten die het langst in de ruimte verbleven. Scott Kelly, die iets meer dan een jaar in de ruimte verbleef, is de enige Amerikaanse astronaut die nog boven haar in het lijstje staat. De Russische kosmonaut Valeri Polyakov die tussen 1994 en 1995 maar liefst 437 dagen in de ruimte doorbracht staat op de onovertroffen eerste plaats.

Feestvieren

Gelukkig was er nog tijd voor ontspanning. Kristina Koch vierde ook feest in de ruimte: ter gelegenheid van haar verjaardag, kerstmis en nieuwjaar. Met een snelheid van 28.175 kilometer per uur scheurde het ruimtestation op 31 december omheen de aarde waardoor de astronauten aan boord van het ISS maar liefst 16 keer middernacht meemaakten. Ze konden dus 16 keer het glas (fruitsap) heffen. Daarnaast kon Koch haar 31ste verjaardag enkele dagen geleden nog in de ruimte vieren.

Can’t think of a better way to spend my birthday than with my crewmates working on science equipment in space. Thanks for all the well wishes!🎉 pic.twitter.com/VNV0XUjwhf Christina H Koch(@ Astro_Christina) link