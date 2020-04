Rapport waarschuwt voor 10 gevaren die het voortbestaan van de mensheid bedreigen: het coronavirus is er slechts één van AW

27 april 2020

13u02

Bron: Science Alert 16 Wetenschap De vier eerste maanden van het jaar 2020 hebben getoond hoe het ‘kleinste’ gevaar om het hoekje loert en op 1,2,3 catastrofale gevolgen kan hebben. Maar niet enkel een onzichtbaar virus bedreigt onze planeet. Volgens een rapport van enkele vooraanstaande Australische onderzoekers hebben we te maken met tien potentiële risico’s.

Het rapport – genaamd ‘Surviving and Thriving in the 21st Century’ - werd samengesteld door onderzoekers die deel uitmaken van de Commision for the Human Future. De onderzoekers identificeerden tien grote (onzichtbare) gevaren die onze wereld bedreigen. En een pandemie zoals het coronavirus is slechts één van de tien gevaren.



In totaal worden er tien gevaren opgesomd: op willekeurige volgorde.



1. Klimaatverandering



2. Achteruitgang van het milieu



3. Kernwapens



4. Schaarste aan levensnoodzakelijke natuurlijke hulpbronnen (waaronder water)



5. Voedselonzekerheid



6. Gevaarlijke en oncontroleerbare nieuwe technologieën



7. Overbevolking



8. Chemische vervuiling



9. Pandemieën



10. Mislukken in het preventief optreden tegen deze risico’s

De onderzoekers roepen overheden op om actie te ondernemen met behulp van hun gebundelde lijst. Ze stellen nog dat niemand ter wereld “een plan heeft om de risico’s het hoofd te bieden”. “Het gebrek aan paraatheid betekent onoverkomelijk dat de mensheid getroffen zal blijven worden door onvoorziene crises.” En of we al dan niet iets ondernemen de komende jaren, zal bepalen of huidige en toekomstige generaties “een veilige, duurzame en welvarende toekomst tegemoet gaan”, zo luidt het besluit van het rapport.

De toekomst van de mens

De Commision for the Human Future – vrij vertaald naar de commissie voor de toekomst van de mens – is een organisatie die bestaat uit tal van wetenschappers en burgers. Ze focussen op de mondiale uitdagingen waarmee de mensheid worstelt.

