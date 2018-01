Proper ijswater net onder oppervlakte Mars ontdekt Redactie

16u04

Bron: Science 3 REUTERS Een van de gevonden ijslagen op de planeet Mars. Wetenschap Dat er ijs op Mars te vinden is, wist men al langer. Dat water bevindt zich meestal diep onder de oppervlakte van de planeet. Wetenschappers ontdekten recent echter acht plekken waar dat ijs zich dicht bij de oppervlakte bevindt en waar het kan worden ontgonnen.

Een ploeg van wetenschappers, onder leiding van de planetaire geoloog Colin Dundas, onderzocht acht regio's op de planeet Mars waar erosie onderliggende lagen met ijs blootlegde. Ze presenteren die studie in de nieuwste editie van het gerenommeerde blad Science.

Het belang van die ontdekking ligt in het feit dat wetenschappers nu rechtstreeks aan sommige ijslagen kunnen en er bijgevolg meer onderzoek naar kunnen uitvoeren. Dat was lange tijd onmogelijk, aangezien de ijslagen zich meestal te diep onder de oppervlakte bevinden om aangeboord te kunnen worden door de robots die op Mars landen. De gevonden ijslagen bevinden zich soms maar één meter onder de oppervlakte, soms meer dan honderd meter.

De informatie die de wetenschappers op deze manier konden inwinnen, is van vitaal belang voor toekomstige bewoners van de planeet, zo stellen ze. Eerst en vooral gaat het niet om puur ijs. Volgens de studie zouden de gevonden ijslagen het resultaat zijn van sneeuwregens en verijst zijn samen met stukken stof en ander 'vuil'. Toch zou het ijs puur genoeg zijn om relatief makkelijk in water te kunnen omzetten.

Minpunt is echter dat de gevonden plekken zich ver van de evenaar van Mars bevinden. Daar is het klimaat niet echt gunstig: het kan er soms stevig vriezen, wat een toekomstige nederzetting op die plek een pak moeilijker maakt. Ook rond de evenaar, waar het klimaat leefbaarder is, is er ijs te vinden. Anderzijds maakt de warmere temperatuur rond de evenaar dan weer dat het water daar dieper in de bodem dringt, stelt de studie.

De onderzoekers concluderen dat ze nog heel wat moeten leren over de ijslagen op de planeet eer menselijk leven er mogelijk is. Aangezien de meest optimistische schattingen de eerste reizen richting Mars ten vroegste tegen de jaren '30 van deze eeuw schatten, hebben ze wel nog even tijd.