Problemen bij eerste lancering van het jaar met Ariane-5 maar missies kunnen doorgaan IB

26 januari 2018

03u44

Bron: Belga 0 Wetenschap Bij de lancering van twee telecommunicatiesatellieten met een Europese Ariane-5-draagraket heeft zich een probleem voorgedaan. Kort na het loskoppelen van de twee trappen van de raket werd het contact verloren. Dat heeft de CEO van het lanceerbedrijf Arianespace, Stéphane Israël, gezegd. Het ging om de eerste lancering met een Ariane-5 in 2018.

De lancering om 23.20 uur Belgische tijd vanop de basis Kourou in Frans-Guyana verliep aanvankelijk vlekkeloos, maar na de ontsteking van de motor van de tweede trap - zowat 9 minuten na de lancering - werd het contact met de Ariane-5 verloren. Stephane Israel sprak van een "anomalie". "We hebben tijd nodig om te weten te komen of de satellieten losgekomen zijn en waar ze precies zijn", zei de CEO.

"Missies kunnen doorgaan"

Rond 2 uur Belgische tijd meldde Arianespace uiteindelijk dat hoewel het contact tussen het grondstation in het Braziliaanse Natal en de draagraket gedurende de hele periode van de aandrijving onderbroken was, de twee satellieten wel in een baan rond de aarde zijn gebracht. "Beide satellieten communiceren met hun respectievelijke controlecentra. Beide missies kunnen doorgaan", luidt het in een mededeling.

De Ariane-5 vervoerde twee telecommunicatiesatellieten: SES-14 voor de Luxemburgse telecomoperator SES en en Al Yah 3 voor Yahsat uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).