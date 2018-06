Primeur: gebruikt wc-papier ingezet om rioolwater schoner te maken René Didde

21 juni 2018

14u11

Bron: de Volkskrant 0 Wetenschap Gebruikt wc-papier inzetten om energie op te wekken é n het water schoner te maken. Het klinkt als een vreemde tegenstelling, maar in een demonstratieruimte in het Nederlandse Ede lukt het. Waterschap Vallei en Veluwe spreekt van een wereldprimeur.

De grote truc is dat van dat wc-papier actieve kool wordt gemaakt, een product dat bekendstaat omdat het allerlei stoffen bijzonder goed weet te absorberen. In Ede zetten ze die actieve kool in om medicijnen uit rioolwater te halen. Belangrijk, want medicijnresten die hun weg naar het oppervlaktewater vinden, kunnen schade toebrengen aan vissen en andere dieren.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN