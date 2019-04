Primeur: De plooibare smartphone uitgetest Redactie

17 april 2019

De ‘Fold’ is de eerste plooibare smartphone, die binnenkort in de winkel ligt. VTM Nieuws kon hem in primeur testen. Het is eigenlijk een smartphone en tablet in één. Het grotere scherm is handig voor navigatie-apps of videogames. De smartphone heeft ook zes camera’s: hoe je hem ook draait, je kan altijd foto’s maken. Samsung beweert dat de ‘Fold’ zo’n vijf jaar kan meegaan en dat je hem tot 200.000 keer kan plooien.

Ook andere smartphonefabrikanten werken aan een model met plooibaar scherm. Zo wil ook Huawei een plooibare smartphone ontwikkelen.

Er is wel één nadeel en dat is het prijskaartje: De ‘Fold’ zal zo’n 2.000 euro kosten. Hij ligt bij ons in de winkel vanaf 3 mei.