Primeur: bot ontdekt van dochter van neanderthaler en denisovamens Joeri Vlemings

23 augustus 2018

17u20

Bron: scientias.nl, Nature 2 Wetenschap Voor het eerst hebben genetici een rechtstreekse nakomeling ontdekt die voortsproot uit seks tussen twee verschillende soorten mensachtigen. Dat heeft de analyse van een 50.000 jaar oud bot uit een Siberische grot blootgelegd. Het behoorde toe aan een meisje met als moeder een neanderthaler en als vader een denisovamens.

De vondst van het bot in een Siberische grot heet officieel 'Denisova 11', maar de onderzoekers doopten het om tot 'Denny'. Het is een van de 2.000 menselijke overblijfselen die in het Siberische Altaj-gebergte werden aangetroffen. 'Denisova 11' werd in 2012 ontdekt.

Neanderthalers en denisovamensen leefden gescheiden van elkaar. De eerste groep mensachtigen voornamelijk in het westen van Eurazië, de tweede vooral in het oosten. De twee soorten verschilden genetisch meer van elkaar dan om het even welke twee mensen vandaag. Het was al bekend dat ze elkaars pad heel sporadisch kruisten en dat ze waarschijnlijk ook seksuele betrekkingen hadden met elkaar, maar voor het eerst is er met het bot dus ook bewijs gevonden dat er inderdaad seksueel contact plaatsvond tussen een neanderthaler en een denisovamens.

Eerstegeneratiemix

Het onderzochte bot was dat van een minstens dertienjarig meisje, dat een directe vrucht was van een neanderthalermama en een denisovapapa, die ook minstens één neanderthaler als voorouder had. Een eerstegeneratiemix dus. De moeder was nauwer verwant met neanderthalers uit West-Eurazië dan andere resten die in de Denisovagrot werden gevonden. Daaruit kan afgeleid worden dat de neanderthalers tienduizenden jaren geleden migreerden tussen het oosten en het westen van Eurazië.

"We hadden nooit verwacht dat we zoveel geluk zouden hebben dat we een nakomeling van de twee groepen zouden vinden", zegt een onderzoeker van de studie, die gisteren in Nature is gepubliceerd. De wetenschappers - van onder meer het Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig - gaan er nu vanuit dat de twee soorten tijdens hun schaarse ontmoetingen toch vaker met elkaar paarden dan aanvankelijk werd gedacht.

De moderne mens vermengde zich ruim 50.000 jaar geleden met neanderthalers en denisovamensen. 10.000 jaar later stierven de twee meest nabije verwanten van de moderne mens uit.