Primeur: Belgische chirurgen verwijderen stukje luchtpijp met robot SVM

14 juni 2019

11u05

Bron: Belga 0 Gezondheid In het Gentse UZ hebben twee chirurgen een stukje luchtpijp verwijderd met behulp van een robot. Een primeur in België en waarschijnlijk wereldwijd. De robot herleidt de zware operatie van een tumor in de luchtpijp tot een kijkoperatie waarvan de patiënt sneller herstelt.

De ingreep werd uitgevoerd door chirurgen Frank Vermassen en Liesbeth Desender, die met een multidisciplinair team de robot aansturen. De robot heeft meerdere werkarmen waaraan een camera en instrumenten worden bevestigd.

Zo is de zware operatie, waarbij de borstkas langs de zijkant opengemaakt wordt en het stuk zieke luchtpijp verwijderd wordt, niet langer nodig. De moderne techniek is preciezer en vraagt minder herstel achteraf.

“Tot op de millimeter nauwkeurig”

"We brachten een aantal kleine incisies in de borstkas aan met daarin holle buisjes. Zo plaatsten we de instrumenten in de borstkas van de patiënt", zegt Desender. "De robot liet ons toe om de luchtpijp tot op de millimeter nauwkeurig vrij te maken. We hebben het stukje luchtpijp vlot kunnen verwijderen."

Het UZ Gent voerde eerder al robotgestuurde ingrepen uit aan onder andere de nieren, de blaas, de prostaat, de lymfeklieren, de urineleider, de lever en de baarmoeder.