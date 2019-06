Prehistorische nederzettingen in Noordzee erg waarschijnlijk jv

03 juni 2019

21u24

Bron: belga 0 Wetenschap Het Vlaams Instituut voor Zee (VLIZ) onderzoekt al van begin mei prehistorische nederzettingen in de Noordzee in samenwerking met onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk.

Uit de eerste fase van het onderzoek kwamen aanwijzingen van menselijke aanwezigheid op die plaatsen. Nu gaan de onderzoekers gericht op zoek naar harde bewijzen voor de aanwezigheid van een prehistorische nederzetting.

Er was al lang een vermoeden dat de vlakte ooit een thuis was voor duizenden mensen. Verschillende vissers hebben al vondsten gedaan in hun netten die de theorie bevestigen. Na het onderzoek in mei aan boord van onderzoeksschip Belgica blijkt dat de aanwezigheid van een prehistorische nederzetting waarschijnlijk is. Nu zal het VLIZ zich focussen op gericht onderzoek naar bewijzen voor de aanwezigheid van prehistorische mensen in het diepere en meer afgelegen deel van de Noordzee.