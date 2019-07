Prehistorisch vernuft: bouwers van Stonehenge gebruikten varkensvet om stenen te versleuren AW

15 juli 2019

17u53

Bron: American Association for the Advancement of Science 0 Wetenschap Het mysterie rondom Stonehenge blijft groot. Zo vragen archeologen zich nog steeds af hoe de bouwers de loodzware stenen naar de site brachten. Waarschijnlijk met de hulp van varkensvet, stellen enkele onderzoekers nu in een nieuwe studie.

Stonehenge is en blijft een populair studieobject. Er circuleren dan ook vele theorieën omtrent het mysterieuze bouwwerk, alsook over de krachtpatsers die Stonehenge verwezenlijkten. Dat die krachtpatsers graag en veel aten, suggereren tal van archeologische vondsten. En varkens stonden daarbij steevast op het menu.



Over de bereidingswijze van de varkens bestaat echter enige verwarring. Volgens sommigen werd het vlees van het varken bereid in keramische potten. Door de beperkte grootte van de potten zou het varken natuurlijk in stukken gesneden zijn. Toch zijn er karkassen teruggevonden van volledige varkens. Hoe kan dat?

Varken aan het spit

Enkele archeologen aan de Britse Newcastle University formuleren daar graag een antwoord op. Zij stellen dat de varkens inderdaad aan het spit bereid werden. Dat verklaart meteen de volledige karkassen die teruggevonden werden rondom de historische site.



Maar waarom zaten er eveneens hoge concentraties varkensvet op de resten van het aardwerk? Om die vraag te beantwoorden, introduceren de onderzoekers een nieuwe theorie. Vermoedelijk werd het aardwerk niet gebruikt om te koken, maar wel om varkensvet te verzamelen.

Dat vet zou het vervoeren van de zware megalieten een beetje vergemakkelijkt hebben. Om de zware stenen te verplaatsen, hebben de bouwers waarschijnlijk gebruik gemaakt van houten sleeën en boomstammen. Dierenvet zou de wrijving tussen de stenen en het hout hebben verminderd waardoor het makkelijker werd om de megalieten te vervoeren.