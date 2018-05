Pluto is misschien 'maar' een gigantische komeet jv

28 mei 2018

11u41

Bron: CNET, Huffington Post 1 Wetenschap Het is wat met Pluto. In 2006 werd de toenmalige negende planeet gedegradeerd tot dwergplaneet en nu suggereert een nieuwe studie zelfs dat Pluto helemaal geen planeet is. Mogelijk is Pluto ontstaan uit een miljard kometen en moet het zich zelf tevredenstellen met de kwalificatie van "gigantische komeet".

Wetenschappers hebben interessante gelijkenissen gevonden tussen Pluto en komeet 67P die ESA-ruimtesonde Rosetta in 2004 onder de loep nam. De bevindingen zijn te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift Icarus. De onderzoekers richtten zich op het stikstofrijke ijs in Sputnik Planitia, een grote gletsjer op Pluto. Christopher Glein van het Southwest Research Institute (SwRI): "We ontdekten een intrigerende overeenkomst tussen de geschatte hoeveelheid van stikstof in de gletjser en de hoeveelheid die we zouden verwachten als Pluto gevormd zou zijn door het samenklitten van ruwweg een miljard kometen of andere objecten uit de Kuipergordel die qua chemische samenstelling lijken op 67P, de komeet die Rosetta onderzocht". Kortom, op basis van zijn scheikundige opbouw zou Pluto weleens een "flinke komeet" kunnen zijn, of het resultaat van een miljard samengeklonterde kometen. SwRI noemt dit het "kosmochemische model".

Rosetta werd op 2 maart 2004 gelanceerd en kwam een goeie tien jaar later, op 6 augustus 2014, aan bij komeet 67P. Op 12 november 2014 zette Rosetta's lander, Philae, voet op de komeet. In 2006 lanceerde NASA de ruimtesonde New Horizons richting Pluto, dat zich op een afstand van 4,28 tot 7,5 miljard kilometer van de Aarde bevindt. Pas in juli 2015 kwam de New Horizons dicht genoeg bij Pluto om de dwergplaneet te kunnen onderzoeken. Het SwRI heeft de resultaten van beide ruimtesondes nu naast elkaar gelegd.