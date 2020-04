Planetoïde scheert binnenkort voorbij de aarde mét mondmasker AW

27 april 2020

10u43

Bron: University of Central Florida 4 Wetenschap Over twee dagen, op 29 april, scheert de planetoïde 1998 OR2 voorbij de aarde. Zo’n doortocht van ruimteblokken gebeurt overigens wel vaker, maar dit exemplaar ziet er wel heel bijzonder uit: het lijkt volgens enkele wetenschappers wel alsof de planetoïde een mondmasker draagt.

Wetenschappers verbonden aan het Arecibo Observatory in Puerto Rico bestuderen de naderende planetoïde al een tijdje: op die manier houden ze in de gaten of die een gevaar zal vormen voor de aarde. Dat blijkt niet het geval te zijn. In tegendeel, het lijkt wel alsof de planetoïde zich voorbereidt op de pandemie op aarde. De radarbeelden van de ruimtesteen tonen iets wat volgens sommigen verdacht veel op een mondmasker lijkt.



“Aangezien we allemaal aan Covid-19 denken, zorgen de topografische kenmerken ervoor dat het lijkt alsof 1998 OR2 eraan gedacht heeft een mondmasker te dragen”, vertelt onderzoekster Anne Verkki.

1998 OR2

Of het radarbeeld een mondmasker toont of niet is voor discussie vatbaar. Wat vaststaat is dat 1998 OR2 twee kilometer groot is en iets meer dan vier uur nodig heeft om een rondje rond zijn eigen as te voltooien.



Verder kunnen de beelden van het Arecibo Observatory voorspellen hoe de planetoïde zich in de toekomst voortbeweegt: “De radarmetingen stellen ons in staat om heel nauwkeurig vast te stellen waar de planetoïde in de toekomst – onder meer tijdens scheervluchten langs de aarde – zal zijn.” Dit jaar blijft de planetoïde nog ver weg van de aarde – op een afstand die zestien keer groter is dan de afstand tussen de aarde en de maan - maar in 2079 komt 1998 OR2 alweer wat dichterbij. “In 2079 zal 1998 OR2 ongeveer 3,5 keer dichter bij de aarde in de buurt komen dan dit jaar het geval is. Daarom is het is belangrijk om de baan heel nauwkeurig te kennen”, legt onderzoeker Flaviane Venditti uit.