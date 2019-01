Planetenjager TESS ontdekt derde exoplaneet kv

08 januari 2019

21u26

Bron: MIT News, The Guardian 1 Wetenschap NASA-telescoop Tess heeft een derde kleine planeet buiten ons zonnestelsel ontdekt. Dat werd deze week bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Astronomical Society in Seattle.

De nieuwe planeet, die voorlopig de weinig tot de verbeelding sprekende naam HD 21749b kreeg, cirkelt rond een heldere dwergster die zo’n 53 lichtjaren van haar verwijderd is in het sterrenstelsel Reticulum.

HD 21749b heeft ongeveer 36 dagen nodig om rond de ster te draaien. De oppervlaktetemperatuur van de planeet bedraagt naar schatting ongeveer 149 graden Celsius. Dat is vrij koel, gezien de nabijheid van haar ster die bijna even helder is als de zon. De exoplaneet is ongeveer drie keer groter dan de aarde en valt daarom in de categorie van een ‘sub-Neptunus’.

Geen rotsachtige bodem

Verrassend genoeg is ze 23 keer zwaarder dan de aarde. De kans is echter klein dat er sprake is van een rotsachtige bodem. “We denken dat deze planeet niet zo gasachtig is als Neptunus of Uranus, die voornamelijk uit waterstof bestaan en winderig zijn” zegt Diana Dragomir, postdoctoraal onderzoeker bij MIT die het onderzoek leidde.

Lichtdipjes

Sinds de lancering in april 2018 speurt TESS het heelal af op zoek naar dipjes in het licht van ongeveer 200.000 nabijgelegen sterren. Dergelijke dipjes wijzen meestal op een planeet die voor een ster passeert.

Daarnaast hebben de onderzoekers ook mogelijk bewijs gevonden voor een andere planeet. Indien dat bevestigd wordt, zou het de eerste planeet zijn die Tess ontdekt met dezelfde omvang als de Aarde.