Planetenjager Kepler spotte 18 exoplaneten zo groot als de aarde maar hield ze verborgen voor ons

06 juni 2019

11u52

Kepler, de ruimtetelescoop en planetenjager van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA, ontdekte jaren geleden 18 nieuwe planeten zo groot als de aarde. Maar die ontdekking komt nu pas aan het licht.

In werkelijkheid hadden astronomen het bestaansbewijs van die planeten - eigenlijk zijn het exoplaneten want ze cirkelen niet rond de zon, maar rond een eigen ster - al enkele jaren in handen, maar de informatie over hun bestaan werd tot zover opgeborgen in een grote datakluis. Dankzij een nieuwe methode die NASA gebruikt om de data te analyseren, blijken de (18) verborgen schatten van ons melkwegstelsel zo groot te zijn als de aarde.



Tien jaar geleden werd de ruimtetelescoop gelanceerd door NASA. En van 2009 tot 2018 speurde die het melkwegstelsel af, op zoek naar nieuwe planeten. Intussen liep de missie op zijn einde, toch worden er nog steeds planeten ontdekt dankzij een nieuwe methode van NASA om data te analyseren.

Exoplaneten

Exoplaneten zijn hemellichamen die rond een andere ster dan onze zon draaien. Ze bestaan uit dezelfde elementen als die van de aarde en ons zonnestelsel wat compositie en structuur betreft. Het bestaan van die exoplaneten achterhalen en aantonen is overigens geen makkelijke opdracht. Indirecte waarnemingen en daarop gebaseerde berekeningen moeten de klus doen.

Kepler de planetenjager

Voordat de Keplermissie van NASA in 2009 van start ging, waren er enkele honderden exoplaneten bekend. Op 1 februari 2019 stond de teller al op 3.976 exoplaneten. En met de 18 nieuwe exemplaren stijgt dat aantal alweer.



Hoe Kepler precies op die nieuwe planeten jaagde? De ruimtetelescoop past een detectiemethode toe waarbij een planeet gespot wordt wanneer ze voor een ster passeert. Doordat de planeet voor de ster komt te staan, houdt die eerste tijdelijk het licht van de tweede tegen. Die lichtblokkade wordt geregistreerd en gemeten. Op basis van die gegevens kan de grootte en baanperiode van de nieuwe planeet berekend worden.



Na 2013 werd die detectiemethode trouwens bijgeschroefd. Tenslotte is het licht van sterren minder fel aan de rand waardoor de lichtblokkade eveneens minder indrukwekkend lijkt en de exoplaneten voordien niet altijd opgemerkt werden. Het nieuwe algoritme houdt rekening met de geleidelijke en geringe afname in helderheid van sterren.

