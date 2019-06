Planeten spotten in juni: wanneer zijn welke hemellichamen zichtbaar? AW

07 juni 2019

11u58

Bron: Space 0 Wetenschap De maand juni ziet er veelbelovend uit voor hemelkijkers. Niet alleen Jupiter straalt het helderst deze maand, ook Mercurius, Mars en Saturnus laten zich van hun beste kant zien. Welke planeten je precies kan spotten? Dat lees je hier.

Mercurius

Mercurius is al een paar dagen te bewonderen met een verrekijker. Sinds 5 juni verschijnt Mercurius eenmaal de zon ondergaat. En de planeet bevindt zich daar nog tot het einde van de maand. Vergis je trouwens niet: vlakbij Mercurius staat ook de planeet Mars.



Hoe je de twee planeten dan van elkaar onderscheidt? Mercurius heeft een opvallendere oranje gloed. Vooral vanaf de tweede helft van de maand zal Mercurius veel prominenter aanwezig zijn dan Mars. Tijdens de laatste week van juni neemt de helderheid van Mercurius stilaan af.

Mars

Mars staat eigenlijk al meer dan anderhalf jaar op het prachtige podium van onze nachthemel. Wie de planeet nog niet gespot heeft, moet snel zijn. Juni is immers de laatste maand dat Mars zichtbaar zal zijn. Omstreeks 21.30, na zonsondergang, is de rode planeet zichtbaar. Op 18 juni staat Mars opvallend dicht bij Mercurius. Rechtsboven de twee planeten staan trouwens nog de twee sterren van het sterrenbeeld Tweelingen: Pollux en Castor. Pollux is de helderste van de twee.

Venus

Naar Venus kijk je (de hele maand) best een uur voordat de zon opkomt. Tegen het einde van de maand is dat nog maar een speling van vijftig minuten. Ook daarvoor gebruik je best een verrekijker.

Jupiter

Juni is werkelijk een mooie maand, want vanaf 10 juni laat ook Jupiter zich zien. En het mooiste beeld spot je 10 juni rond middernacht. Dan staat de planeet in oppositie: vanuit de aarde gezien staat Jupiter dan pal tegenover de zon. Dat betekent dat Jupiter opkomt, als de zon ondergaat én omgekeerd.

En daarmee zal Jupiter ook het opvallendste pareltje in de hemel zijn, naast de zon en maan. De nacht van 16 juni staan de maan en Jupiter trouwens ook vlakbij elkaar.

Saturnus

Met slechts zo’n twee uur verschil wordt Jupiter op de voet gevolgd door Saturnus, de zesde planeet in ons zonnestelsel en op Jupiter na de grootste. De planeet ziet er ietwat geel uit en is een groot deel van de nacht zichtbaar. Net zoals Jupiter staat Saturnus de nacht van 16 juni vlakbij de maan wat kan helpen bij de identificatie. Een dag later, 17 juni, staat er trouwens een volle maan.