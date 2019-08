Pionier zelfrijdende auto's beschuldigd van diefstal bedrijfsgeheimen jv

27 augustus 2019

21u38

Bron: ANP/RTR/BLOOMBERG 0 Wetenschap Een pionier op het vlak van zelfrijdende auto's is aangeklaagd door de Amerikaanse justitie. Anthony Levandowski, een voormalig techneut van Waymo, zou geheimen van dat zusterbedrijf van Google hebben meegenomen bij zijn overstap naar rivaal Uber. Dat geldt als diefstal.



Levandowski zou duizenden bestanden met betrekking tot de technologie achter zelfrijdende auto's hebben gedownload. Hij verliet Waymo in 2016 en werd later een belangrijke spil in het project met zelfrijdende auto's van Uber, voordat dat bedrijf hem de laan uit stuurde.

De aanklachten tegen Levandowski komen in grote lijnen overeen met die uit een civiele zaak tussen Waymo en Uber die vorig jaar voor omgerekend honderden miljoenen euro's werd geschikt. Daarbij beloofde Uber geen technologie van Waymo te zullen gebruiken.

De advocaat van Levandowski ontkent dat zijn cliënt bedrijfsgeheimen heeft gestolen. Na zijn vertrek bij Uber richtte Levandowski het bedrijf Pronto AI op, dat zich eveneens bezighoudt met zelfrijdende auto's. Sommige media melden dat hij daar inmiddels op non-actief is gezet in verband met de aanklachten tegen hem.