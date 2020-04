Pijnstillers gelinkt aan toename van obesitas KVE

06 april 2020

16u37

Bron: ips 0 Wetenschap Het gebruik van pijnstillende middelen voor onder meer artrose wordt in twee Amerikaanse studies gelinkt aan de toename van obesitas. De twee studies van de Boston University School of Public Health (BUSPH) wijzen op een link tussen opioïden die op medisch voorschrift worden verkregen, en een verhoogde body mass index (BMI).

Opioïden zijn pijnstillende morfinederivaten. Oorspronkelijk werden ze gebruikt om acute pijn en pijn naar aanleiding van kanker in de palliatieve fase te verlichten. Geleidelijk zijn de indicaties uitgebreid naar chronische niet-kankerpijn zoals artrose, zenuwpijnen of lumbago.

Hogere BMI

De eerste studie, gepubliceerd in het American Journal of Preventive Medicine, stelt dat patiënten met een hogere BMI tot 158 procent meer kans hadden om al langere tijd opioïden door hun arts voorgeschreven te krijgen. Tussen 2000 en 2015 bleken de mensen die lange tijd opioïden hadden geslikt, in 27 procent van de gevallen een hogere BMI te hebben.

De tweede studie, verschenen in JAMA Open Network, ontdekte dat artrose en andere gewrichtsaandoeningen de twee meest voorkomende redenen zijn voor een opioïdevoorschrift en het vaakst werden geassocieerd met obesitas.

Alternatieven voor pijn nodig

Volgens Tuhina Neogi, professor in de epidemiologie en de reumatologie aan BUSPH en coauteur van de studie, wijst het onderzoek op de nood aan alternatieve pijnbehandelingen voor miljoenen mensen in Amerika.

Ook in ons land hebben artsen al gewaarschuwd over een toename in het gebruik van opioïden.