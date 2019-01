Palingen “hyperactief” door cocaïne in Londense Thames jv

21 januari 2019

23u58

Bron: Evening Standard, Independent 0 Wetenschap Grote hoeveelheden cocaïne in de bekende Londense rivier Thames maken palingen “hyperactief” maar nog niet noodzakelijk “high”. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het befaamde King’s College London.

Wetenschappers onderzochten het afvalwater dat na stortbuien uit de riolen overliep in de Thames. Binnen de 24 uur vonden ze sporen van cocaïne. De metingen gebeurden in de buurt van het Britse parlement, waar een constante cokestroom werd waargenomen. Zowel in de week als in het weekend, wanneer er maar een lichte stijging te zien is. Londenaars zitten dus zowat 24/7 aan het spul. Er wordt ook beduidend meer coke gesnoven dan in andere Europese steden.

De waterzuiveringsinstallaties in Londen slagen er na stortbuien niet in om de drugs weg te filteren uit de urine van gebruikers. Dat bezoedelde water komt dan in de rivieren terecht. “Verhogingen van cafeïne, cocaïne en benzoylecgonine werden 24 uur na riooloverstromingen waargenomen”, zeggen de onderzoekers.

Eerder toonde een Italiaans onderzoek al aan dat palingen gevoelig zijn aan cocaïne en er hyperactief worden door kleine doses coke.