Oxford-Belg over bemoedigende testresultaten coronavaccin: "Eerste miljard dosissen tegen de winter leveren"

21 juli 2020

10u54

Bron: De Tijd 1 Wetenschap Het onderzoek naar het veelbelovende Oxford-vaccin “zit nog altijd op schema om tegen de winter een miljard dosissen van het coronavaccin af te leveren”. Dat zegt Bruno Holthof, de Belgische baas van Oxford University Hospitals, in een interview met De Tijd.



In de mondiale race naar een coronavaccin kwam er gisteren bemoedigend nieuws. AZD1222 is veilig en leidt tot een sterke reactie van het immuunsysteem, zo blijkt uit de eerste testresultaten die in het medische tijdschrift The Lancet werden gepubliceerd. Het proefvaccin is het resultaat van samenwerking tussen het farmaceutisch bedrijf AstraZeneca en de prestigieuze universiteit van Oxford.



In de cockpit van het onderzoek zit ook een Belg, Bruno Holthof. Deze voormalige topman van de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen, staat al vijf jaar aan het hoofd van de toonaangevende Oxford University Hospitals.

Bescherming

Volgens Holthof tonen de testresultaten, die door andere wetenschappers gecontroleerd werden, duidelijk aan dat er immuunrespons is. Concreet betekent dit dat het vaccin het immuunsysteem leert om het coronavirus te herkennen en geïnfecteerde cellen aan te vallen. Uit de eerste resultaten blijkt voorts ook dat het vaccin weinig bijwerkingen heeft. “Sommige proefpersonen kregen hoofdpijn of koorts, maar alle klachten waren met paracetamol te verhelpen”, legt Holthof uit in De Tijd.



In de volgende stap is het nu zaak om te bewijzen dat het vaccin mensen beschermt tegen het nieuwe coronavirus. Bij dierproeven kon al duidelijk bewezen worden dat het vaccin dieren beschermt tegen het virus, zegt de Belg. “Nu komt het erop aan hetzelfde effect te bewijzen bij mensen. Daarvoor zullen nu bijna 50.000 mensen op grote schaal getest worden”, aldus Holthof. Het gaat om proeven in Zuid-Afrika en Brazilië, en wellicht ook in de VS.

Uitdagingsproef

Er is ook sprake van een zogenoemde uitdagingsproef. “Dat komt erop neer dat je gevaccineerde vrijwilligers bewust blootstelt aan het virus.” Dergelijke proeven worden ook active challenges genoemd, maar zijn enkel toegestaan als er een werkende behandeling bestaat. Holthof wijst erop dat studies ondertussen getoond hebben dat dexamethasone en ook Remdesivir effect hebben. Maar er komen ook ethische zaken bij kijken, zegt Holfhof in De Tijd. “Daarover zijn we in gesprek met de Britse overheid.” Het plan is om tegen september mogelijk met de eerste uitdagingsproeven te kunnen starten.

Als het onderzoek op schema blijft, “denken we het eerste miljard dosissen vaccin tegen de winter te kunnen afleveren”, aldus nog Holthof. Astra Zeneca heeft contracten om 2 miljard vaccins te produceren. Daarnaast zijn er deals met twee internationale vaccinorganisaties, die zich vooral focussen op de lage inkomenslanden.