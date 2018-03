Oudste tatoeage ter wereld ontdekt op Egyptische mummie die al 100 jaar in museum lag LB

01 maart 2018

11u23

Bron: Independent 5 Wetenschap Wetenschappers hebben de oudste bekende tatoeage ontdekt op een 5.200 jaar oude Egyptische mummie die al honderd jaar tentoongesteld lag in het British Museum. De zwarte vegen die bezoekers en academici op de rechterarm van de man zagen, bleken na een recent infraroodonderzoek tatoeages te zijn van een wilde stier en een geit.

Vermoed wordt dat de man de tatoeages droeg als teken van kracht en viriliteit. Beide dieren werden in de Oudheid immers geassocieerd met mannelijke macht, viriliteit, vruchtbaarheid en schepping.

De dieren werden naar schatting 5.200 jaar geleden op de arm van de man getatoeëerd. Samen met een man uit het Kopertijdperk, die in een gletsjer in de Alpen werd aangetroffen, is de Egyptenaar de oudste getatoeëerde persoon ooit. Maar de mummie uit de Alpen, de zogenaamde IJsman, had slechts abstracte groepen puntjes op zich getatoeëerd. De Egyptenaar draagt de oudste bekende tattoos in een figuratieve kunstvorm. Uit het onderzoek blijkt dat de tekening gemaakt is met een pigment op basis van koolstof, vermoedelijk roet.