Oudste paddenstoel ooit ontdekt: 810 miljoen jaar oud TT - MVDB

22 januari 2020

Biologen hebben in een stuk rots uit Congo de fossiele resten gevonden van zeer waarschijnlijk de oudste paddenstoel. Het gaat om een ingewikkelde, versteende schimmelstructuur die circa 810 miljoen jaar geleden groeide in een moerasachtige omgeving op de overgang van een stuk land en een lagune. Wetenschappers spreken in het gezaghebbende tijdschrift Science Advances van een unieke ontdekking.

De oerpaddenstoel, die één van de eerste ‘bodemverbeteraars en -losmakers’ in de geschiedenis van de aarde wordt genoemd, zit op een stuk rots uit de buurt van de Congolese stad Mbuji-Mayi. De rots in kwestie is onderdeel van de collectie van het AfricaMuseum in Tervuren.

Het vorige leeftijdrecord van de oudste paddenstoel was 350 miljoen jaar. ‘De nieuwe soort is dus 460 miljoen jaar ouder’, zo wordt gejubeld in de publicatie. ‘Deze paddenstoel heeft vermoedelijk een voorname rol gespeeld in het ontstaan van zogenoemde oergrond waarop in een later stadium (500 miljoen jaar geleden) de eerste planten zijn ontstaan’.

Het gevonden fossiel lijkt niet op een doorsnee paddenstoel maar is feitelijk een ondergronds netwerk van wortelachtige delen die voedingsstoffen uit de bodem hebben opgenomen. Dat de vondst is gedateerd op ongeveer 810 miljoen jaar oud, heeft te maken met de leeftijd van de rotsen waarin de paddenstoel werd gevonden. Dat gesteente is tussen de 715 en 810 jaar oud.

“Dit is een belangrijke ontdekking”, meldt geoloog Steeve Bonneville van de Université Libre de Bruxelles (ULB) in de publicatie. “Een ontdekking die de wetenschap aanmoedigt om de evolutietijdlijn van organismen op aarde te heroverwegen.” Een naam heeft de ontdekte paddenstoel nog niet gekregen. Er zijn anno 2020 rond de 120.000 soorten beschreven. Een schatting die in 2017 door wetenschappers werd gedaan, gaat uit van misschien wel tussen de 2,2 en 3,8 miljoen verschillende soorten.