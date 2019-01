Oudste Nobelprijswinnaar ooit: “Mijn nieuwe uitvinding zorgt voor schone en goedkope energie voor iedereen” Joeri Vlemings

28 januari 2019

13u58

Bron: Business Insider 0 Wetenschap Op zijn 96ste won Arthur Ashkin vorig jaar als oudste laureaat ooit een halve Nobelprijs voor Natuurkunde - gedeeld met een team van twee collega’s - voor zijn baanbrekende werk in de laserfysica. Maar op zijn lauweren rusten doet hij niet. Ashkin denkt zelfs al een tweede Nobelprijs. Ditmaal wil hij met zijn nieuwe uitvinding niets minder dan de wereld redden, door onze planeet te voorzien van goedkope, schone energie.

“Ik maak goedkope elektriciteit”, zegt Ashkin aan Business Insider, dat de geniale Amerikaanse fysicus bij hem thuis ging opzoeken in Rumson, New Jersey. De Nobelprijswinnaar maakt gebruik van de geometrie om licht op te vangen en te bundelen. Zijn systeem is gebaseerd op reflecterende buizen die het weerkaatsende zonlicht versterken. Dat zou zonnepanelen een pak efficiënter kunnen maken of ze zelfs gewoon helemaal vervangen. De buizen zijn volgens Ashkin “spotgoedkoop” om te produceren. Daarom “zullen ze de wereld redden”, is zijn vaste overtuiging.

Een tweede Nobelprijs? “Die zal ik nog winnen ook”, meent de 96-jarige topwetenschapper. Vorig jaar in oktober ontving hij er al een voor zijn uitvinding van de optische pincet, die “heel kleine voorwerpen kan gevangen houden”, aldus Ashkin. Optische pincetten worden gebruikt om virussen, bacteriën en onderdelen van een biologische cel te ‘vangen’ in laserlicht. Je kunt er zelfs DNA mee vasthouden, manipuleren en in detail bestuderen. “Ik ben de uitvinder van optische levitatie”, zegt hij, verwijzend naar de laserstralen die minuscule voorwerpen kunnen optillen.

Eens goed gaan eten

Ashkin is al zowat zijn hele leven begeesterd door licht. Hij wijst de reporter van Business Insider nog even op een lamp: “Dat licht schijnt nu op jou, maar wist je ook dat het je voortduwt? De meeste mensen weten dat niet. Toch is het zo, omdat het energie heeft. Alleen is die zo klein dat je ze niet kan voelen.”

De bejaarde onderzoeker won vorig jaar de helft van de Nobelprijs, nog altijd goed voor ongeveer 450.000 euro. Daarmee wil hij zijn vrouw Aline graag eens trakteren op “een lekkere maaltijd in een goed restaurant”. Een tweede trofee hoeft overigens niet voor Aline: “Eentje is voldoende”.