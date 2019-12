Oude muur die boeren moest beschermen tegen stijgende zeespiegel teruggevonden op bodem van Middellandse Zee AW

19 december 2019

12u27

Bron: Sciencemag 9 Wetenschap Zo’n 7.000 jaar geleden werd in Haifa, in het noorden van Israël, reeds een muur gebouwd in een poging het stijgende zeeniveau de baas te blijven. Een vergeefse poging, want archeologen vonden restanten terug van de oude muur – samen met het dorp dat hij diende te beschermen – op de bodem van de Middellandse Zee.

Zeven tot negen millennia geleden steeg het zeeniveau aanzienlijk omdat de gletsjers – die tijdens de ijstijd flink in omvang waren toegenomen – terug aan het smelten waren. De zeespiegel steeg jaarlijks zo’n vier tot vijf millimeter. Omdat ze zich bedreigd voelden door de zeeën die stilaan dichterbij kwamen, probeerde men zichzelf te verdedigen tegen het zoute water. Met muren bijvoorbeeld.

Boerendorpje

Achter de 7.000 jaar oude muur verschool zich een boerendorpje. Van dat dorpje schieten nu nog wat ruïnes, twee begraafplaatsen en gereedschap over. Dankzij de menselijke overblijfselen in de begraafplaatsen konden archeologen met koolstofdatering bepalen dat het dorp zo’n 7.000 jaar oud moet zijn.

De muur - die inmiddels zo'n vier meter diep in de zee begraven ligt - was in zijn volle glorie ongeveer honderd meter lang en gebouwd met stenen die wel 1.000 kilogram konden wegen. Vermoedelijk zeulden de dorpsbewoners de kolossen van een riviertje, zo’n vier kilometer verderop, helemaal richting de zee.

En al beschermde de indrukwekkende muur hen even tegen zeestormen, moeten “de inwoners na een tijd beseft hebben dat ze daar weg moesten”, gelooft Jim Leary, archeoloog aan de universiteit van New York. Tot slot was de muur niet bestand tegen de groeiende zandduinen en het zoute water dat in hun waterputten sijpelde. “Ze probeerden zich aan te passen. Maar uiteindelijk hadden ze toch niet voldoende middelen om de zee te stoppen”, aldus hoofdonderzoeker en archeoloog aan de universiteit in Haifa Ehud Galili.

Les

“Mensen reageerden 7.000 tot zelfs 8.000 jaar geleden op precies dezelfde manier als nu”, aldus Amy Gusick, archeoloog aan het Natural History Museum in Los Angeles. “Laat het een les voor ons zijn”, zo stelt ze nog. De meeste dorpjes ‘verdronken’ immers, samen met hun muren.