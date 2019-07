Oud-stagiair bij NASA beweert originele video van historische maanlanding te bezitten en organiseert veiling AW

12 juli 2019

11u47

Bron: Space.com 0 Wetenschap Gary George (65), een voormalige NASA-stagiair, organiseert volgende week misschien een van meest sensationele veilingen in de geschiedenis van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap. Hij zal immers enkele videotapes veilen waarvan vermoed wordt dat het om de originele beelden van de allereerste maanlanding gaat.

De 65-jarige George beleefde zo’n 45 jaar geleden een memorabele tijd als stagiaire bij het Amerikaanse ruimtevaartagentschap. Als kers op de taart kocht de ingenieursstudent in 1976, zeven jaar na de eerste maanlanding, de originele beelden voor iets meer dan 200 dollar (178 euro). Dat beweert George althans. Als het verhaal van de ingenieur klopt, werden de videotapes verkocht tijdens een veiling van de Amerikaanse overheid.



En nu wil de man de tapes waarin niemand minder dan Neil Armstrong en Buzz Aldrin de hoofdrollen spelen, opnieuw veilen. Dat gebeurt zaterdag 20 juli, vijftig jaar na de wereldberoemde maanlanding. Inmiddels zouden de tapes twee miljoen dollar (1,78 miljoen euro) waard zijn.

Gigantische blunder

Zijn de wereldberoemde beelden van de eerste maanlanding dan echt verloren? In 2006 kwam inderdaad aan het licht dat de videobeelden van de Apollo 11-missie zoek waren. De Amerikaanse krant The Sydney Morning Herald pakte uit met de titel: “One giant blunder for mankind: how NASA lost moon pictures”. Met de ‘gigantische blunder’ speelde de krant gretig in op de wereldberoemde woorden van Neil Armstrong ‘One small step for (a) man, one giant leap for mankind’.



Het artikel beweerde dat de originele beelden, die in slowscan (SSTV) werden opgenomen, verloren waren. Een tiental dagen later volgde er een officiële verklaring van NASA waarin het ruimtevaartagentschap beweerde dat de beelden vermoedelijk in een van hun archieven te vinden waren. Maar de videotapes werden nooit gevonden.



Kopie

Het gaat daarbij steeds over de originele SSTV-beelden. Door de lage snelheid konden die zwart-witbeelden destijds niet rechtstreeks uitgezonden worden op televisie. Daarom werden ze geconverteerd, om zo op de beeldbuis te verschijnen. Het gaat dus om de videotapes, niet zozeer om de beelden want daar bestaan talloze kopieën van.



Maar wat gebeurde er dan wel met die originele SSTV-beelden? In 2009, drie jaar nadat het Amerikaanse ruimtevaartagentschap zelf een grootschalige zoekactie had georganiseerd die niets opleverde, beweerde NASA dat de videotapes nog wel degelijk in hun bezit waren. In een andere vorm tenminste.



Vermits de trage SSTV-beelden succesvol geconverteerd waren, leek de back-up van de videotapes overbodig. Dus werden er simpelweg nieuwe beelden over de beelden van de eerste maanlanding opgenomen.

Wie heeft de originele tapes?

Na de geruchten dat de voormalige stagiaire de originele videotapes veilt, bevestigt NASA nogmaals dat er géén ontbrekende beelden van de Apollo 11-missie zijn. Van alle videotapes werd immers een kopie gemaakt. En die tapes zijn ook nog steeds in hun bezit, alleen staan er andere videobeelden op.



Of de 65-jarige George de beelden effectief in zijn bezit heeft, zal volgende week tijdens de veiling moeten blijken.