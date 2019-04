Oud reclamebord opgegraven in Pompeii: halfnaakte nimf lokte oude Romeinen binnen voor snelle hap AW

04 april 2019

16u23

Bron: Live Science 0 Wetenschap Een oud reclamebord, de meest recente vondst in Pompeii, maakt enkele dingen duidelijk: zowel onze eetgewoonten als reclametechnieken zijn doorheen de eeuwen quasi onveranderd gebleven. Op het billboard staat immers een halfnaakte nimf - vergelijkbaar met halfnaakte actrices, modellen of zangeressen - die potentiële klanten naar binnen moest lokken. En het bord hing boven een Oud-Romeinse fastfoodzaak.

Pompeii, de oude Romeinse provinciestad die in 79 begraven werd onder as door de uitbarsting van de Vesuvius, is een van de meest dankbare studieobjecten van archeologen. Momenteel is een team bezig met een grootschalige opgraving in het slechtst onderzochte gebied van de oude stad. En ook dat gedeelte heeft nog enkele verrassingen in petto.



Fastfoodketen van het Romeinse Rijk

Zo vonden de archeologen een nieuw eettentje of thermopolium. Een thermopolium was in het oude Romeinse Rijk de benaming voor een zaak waar burgers kant-en-klare maaltijden konden bestellen. Die waren niet al te duur waardoor vooral de armere bevolking, zonder keuken, gebruik maakte van de talrijke etablissementen. Pompeii telde maar liefst tachtig van zulke eettentjes of thermopolia.

Het thermopolium stond synoniem voor een snelle en lekkere hap: de frituur, kebabzaken of pizzeria’s van vandaag. En om de klanten naar binnen te lokken gebruikten de oude fastfoodzaken reclameborden, net zoals dat vandaag gebeurt.

Reclame

Op die reclameborden stonden dan wel geen foto’s van eten die voorbijgangers warm moesten maken – de hedendaagse manier om klanten te lokken – maar wel afbeeldingen van aantrekkelijke dames. Die werden trouwens op de billboards geschilderd.

Zo werd er boven het recent ontdekte thermopolium ook een prachtig schilderij blootgelegd. Daarop staat een halfnaakte nimf afgebeeld. Nimfen waren halfgoden die meestal erg aantrekkelijk afgebeeld werden. Dat kan vergeleken worden met hedendaagse reclametechnieken: parfum, cosmetica en kleding worden verkocht door knappe actrices, auto’s door stoere mannen.