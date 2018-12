Opnieuw tijd voor goede voornemens: waar komen ze vandaan en hoelang heb je nodig om ze waar te maken?

Wetenschap

Plannen om af te vallen, gezonder te eten of wat meer geld te sparen in 2019? Of beter: heeft u ook goede voornemens? Voor 86,7 procent van de Belgen blijkt dat immers het geval te zijn en dat is geen wonder. Goede voornemens maken al eeuwenlang deel uit van de start van het nieuwe jaar, maar ze effectief waarmaken, dat is niet simpel.