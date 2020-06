Opnieuw iemand die beweert dat hij het mysterieuze Voynich Manuscript heeft “gekraakt” AW

22 juni 2020

11u58 1 Wetenschap “Het Voynich Manuscript is gekraakt”, zo staat te lezen in het “Het Voynich Manuscript is gekraakt”, zo staat te lezen in het 64 pagina’s tellende artikel van de Duitse egyptoloog Rainer Hannig. Hij is niet de eerste om zo’n statement te maken en het lijkt er wederom op dat het eeuwenoude manuscript zijn geheimen helemaal niet prijsgeeft.

Het Voynich Manuscript – vernoemd naar de Poolse boekhandelaar die het in 1912 ontdekte – is al jarenlang het onderwerp van discussie bij cryptologen, taalwetenschappers, zelfs bij astronomen. Maar niemand slaagde erin om het te ontcijferen, al beweerden tal van geleerden dat dat wel lukte. Ook de Duitse professor Rainer Hannig waagde zijn kans en deelde euforisch zijn bevindingen in een wetenschappelijk artikel.



Hannig veronderstelt dat het manuscript – dat naar schatting zo’n 500 jaar oud is – gebaseerd is op een gesproken variant van het Hebreeuws: het Asjkenazische Hebreeuws, dat onder meer gesproken wordt in delen van Rusland. Het schrift zou dus een transcriptie van een gesproken taal zijn. Op basis van die veronderstelling maakte de egyptoloog een index waarin hij de (Hebreeuwse) tekens koppelde aan een hedendaagse (mede)klinker en uitspraak.

Weinig nieuws

“Interessant, maar weinig origineel”, zegt Lisa Fagin Davis over het werk van de Duitse egyptoloog in een Twitterbericht. Fagin Davis is zelf paleograaf en houdt zich bezig met het bestuderen en ontcijferen van oude handschriften en archiefstukken. Ook zij heeft het mysterieuze Voynich Manuscript bestudeerd en stelt dat er wel degelijk een échte taal achter schuilgaat. Geen transcriptie dus. Volgens Fagin Davis hebben anderen het argument van Hannig eerder al eens aangevoerd, maar het houdt niet stand zodra het onder de loep wordt genomen.

“Zijn argument gaat als volgt”, schrijft ze nog. “Woorden zijn kort, en medeklinkers en klinkers lijken met elkaar af te wisselen. Als dat zo is, dan moet het wel een Semitische taal zijn. De illustraties lijken Europees. Dus dan moet het een Semitische Europese taal zijn. Geen Arabisch of Aramees. Dus dan moet het wel Hebreeuws zijn. Dat is veel ‘als+dan=moet’.”

“Het Voynich manuscript is duidelijk van links naar rechts geschreven, terwijl men in het Hebreeuws van rechts naar links schrijft. Een probleem dat de auteur slechts in een voetnoot vermeldt, zonder verdere uitleg”, gaat Fagin Davis verder.

En wat de Hebreeuwse tekens die Hannig koppelde aan hedendaagse (mede)klinkers en uitspraken, betreft: ook daar werd volgens Fagin Davis niet goed over nagedacht. Volgens haar verving de Duitse egyptoloog de tekens simpelweg door letters, zonder verder na te denken over het statistische eindresultaat. De meest voorkomende tekens in het Voynich Manuscript zouden ook de meest voorkomende Hebreeuwse letters moeten zijn, maar daar trekt Hannig zich weinig van aan. “Als je zoiets wil oplossen, moet je je inlezen en teren op eerdere studies”, besluit Fagin Davis. Kortom, het is volgens haar erg waarschijnlijk dat Rainer Hannig zich mag aansluiten bij het clubje academici die een dappere poging waagden, maar er niet in slaagden de geheimen van het manuscript te ontrafelen.

Mysterieus manuscript

Wat het manuscript zo mysterieus maakt? Vanzelfsprekend het feit dat het meer dan 200 pagina’s tellende schrift na honderd jaar nog steeds niet ontcijferd is. Daarnaast bevat de bundel enkele tekeningen van (onbekende) planten en ingewikkelde symbolen die tot de verbeelding spreken. De tekst is zo’n 500 jaar oud en stamt uit de periode 1404 tot 1438, dat staat vast. Maar wat erin staat, dat weet niemand.