Opmerkelijke studie: “Hersenen van vrouwen zijn zo'n vier jaar jonger dan die van mannen” IB

05 februari 2019

00u46

Bron: The Guardian 0 Wetenschap De hersenen van vrouwen zijn zo’n vier jaar jonger dan die van mannen in de manier waarop ze energie verbruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. Het verschil is vanaf het begin van de volwassenheid tot op hoge leeftijd meetbaar en zou kunnen verklaren waarom oudere vrouwen vaak langer scherp blijven dan hun mannelijke generatiegenoten. Het hele rapport is te vinden in Proceedings of the National Academy of Sciences.

De onderzoekers concluderen op basis van hersenscans dat gezonde vrouwen een ‘metabolische hersenleeftijd’ hebben die een stuk lager ligt dan die van mannen van dezelfde leeftijd.

De studie lijkt daarmee aan te tonen dat de manier waarop hersenen energie verbruiken tijdens het leven op een andere manier gaat bij vrouwen dan bij mannen. Meer onderzoek is nodig om de medische gevolgen van deze bevindingen te duiden, maar het kan al helpen te begrijpen waarom vrouwen op hoge leeftijd vaak mentaal gezien langer scherp blijven dan mannen.

“Veranderend hersenmetabolisme”

“Het metabolisme van onze hersenen verandert naarmate we ouder worden, maar we zagen dat de verschillen vooral neerkomen op het verschil in geslacht”, zegt onderzoeker Marcus Raichle, een neurobioloog aan de Washington University in St. Louis. “Als je iemands leeftijd voorspelt op basis van zijn of haar hersenmetabolisme, dan komen vrouwen zo’n vier jaar jonger uit de bus dan ze in werkelijkheid zijn.”

Voor de studie werden de hersenen van 121 vrouwen en 84 mannen in de leeftijd van 20 tot 82 gescand. Daarbij werd gemeten hoeveel suiker in energie werd omgezet in de verschillende delen van de hersenen van de vrijwilligers.

lees verder onder de foto:

Algoritme

Om te zien hoe het metabolisme tussen de seksen verschilde, gebruikten de onderzoekers een algoritme dat de leeftijd van de mensen moest voorspellen aan de hand van het hersenmetabolisme op basis van de scans.

Eerst werd het algoritme aangeleerd om de leeftijd van de mannen te voorspellen op basis van de mannelijke hersenscans. Toen de metabolismedata van de vrouwen in het programma gevoerd werden, werden die standaard zo’n 3,8 jaar jonger ingeschat door het programma – dat alle mannelijke leeftijden correct had voorspeld.

Daarop deden de wetenschappers de test opnieuw en leerden ze het algoritme eerst aan om de leeftijd van de vrouwen te bepalen op basis van hun hersensscans en daarna die van de mannen. Deze keer werden de mannen gemiddeld zo’n 2,4 jaar ouder ingeschat dan ze in werkelijkheid waren.

Raadsel van moeder natuur

Daaruit leidden de onderzoekers af dat de manier waarop mannelijke hersenen suiker verbranden hen ouder laat lijken dan vrouwen van dezelfde leeftijd. “Het grote mysterie is: waarom?”, zegt Raichle, die niet uitgaat van hormonale verschillen aangezien de verschillen in metabolisme tijdens de vrouwelijke menopauze hetzelfde blijven. “Dit is voorlopig een van de raadsels van Moeder Natuur…”

Voorlopig is het dan ook onduidelijk wat het verschil betekent. Wetenschappers willen nu graag uitzoeken of mensen met een laag glucose-metabolisme in verschillende delen van hun hersenen ook vatbaarder zijn voor geheugenverlies, leerproblemen en hersenziekten wanneer ze ouder worden.

De hersenen van mannen verouderen in elk geval niet sneller dan die van vrouwen, aldus Mani Goyal, de hoofdauteur van de studie. “Mannen beginnen zo'n drie jaar later aan de volwassenheid dan vrouwen en dat verschil blijft er tijdens hun hele leven", zegt hij. “We weten niet wat deze bevindingen betekenen, maar ik denk alvast dat het zou kunnen betekenen dat een van de redenen waarom vrouwen cognitief gezien minder achteruitgang hebben op hoge leeftijd eigenlijk is omdat hun hersenen effectief jonger zijn.”