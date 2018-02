OPINIE: “Vrouwen die wetenschap en technologie combineren met hun zachtere eigenschappen: dat is wat de industrie nodig heeft.” Ann Caluwaerts

Speel nog meer vrouwelijke wetenschappers uit als rolmodel, als we nog meer meisjes in een STEM-richting willen krijgen. Dat zegt Ann Caluwaerts, topvrouw van Telenet, bestuurslid van onderzoekscentrum Imec (en zelf ingenieur van opleiding), naar aanleiding van de Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap.

Carnaval. Het is traditioneel de periode waarin we veel meisjes verkleed zien als prinsessen, Assepoester, Elsa, verpleegsters, … maar nauwelijks merk ik meisjes op die zich verkleden als robots, een professor in een witte schort of een astronaut. Het is duidelijk dat wetenschap en technologie vandaag nog niet veel meisjes bekoren. Volgens de recente cijfers van sectorfederatie Agoria kiest amper 15 procent meisjes in het Nederlandstalig hoger onderwijs voor een STEM-richting (wetenschap, technologie, ingenieurswetenschap en wiskunde). En nog geen 18 procent van de vrouwen in ons land werkt in de technologische industrie.

Dat is jammer, want als je later graag een boeiende job wil of de wereld wil verbeteren, kan een wetenschappelijke studie wel degelijk helpen. En ik spreek uit ervaring. Door ingenieursstudies te volgen, heb ik gedurende heel mijn loopbaan een waaier aan mogelijkheden gekregen van interessante jobs. Maar om meer meisjes aan te trekken tot de wetenschap, moeten we het nog veel tastbaarder en concreter maken. En dat begint al in de lagere school of tijdens de opvoeding.

Je gaat geen meisjes stimuleren door hen formules van buiten te laten leren of een nieuwe programmeertaal te leren.

Je gaat geen meisjes stimuleren door hen formules van buiten te laten leren of een nieuwe programmeertaal te leren. Hoe dan wel? Leerkrachten en ouders kunnen meisjes inspireren en motiveren door hen te vertellen dat ze via DNA-technologie misschien later een type kanker de wereld uit kunnen helpen. Of dat ze door robots te designen hulpbehoevende mensen kunnen helpen om hun leven aangenamer te maken. Als je het zo concreet en tastbaar maakt - en vooral toont hoe het ons leven beter kan maken - kan je veel meer meisjes in die wetenschappelijke richtingen krijgen dan vandaag het geval is.

Vierde industriële revolutie

Maar de weg is nog lang. Toen ik 25 jaar geleden aan mijn studies als ingenieur begon, waren we met minder dan 15 procent meisjes. Sindsdien is er nauwelijks iets veranderd. En dat terwijl we volop in de vierde industriële revolutie zitten: geen enkel bedrijf kan eraan ontsnappen. Daarom moeten ze meer inzetten op vrouwen met een STEM-profiel.

Vrouwen die wetenschap en technologie combineren met hun “zachtere” eigenschappen zoals empathie, creativiteit en samenwerking: dat is wat de industrie nodig heeft. Bij Telenet alleen al, hebben we momenteel meer dan zestig vacatures voor STEM-type functies. Niets zou mij meer plezier doen dan dat we minstens de helft met dames zouden kunnen invullen.

Rolmodellen

Het gaat trouwens niet alleen om wetenschap tastbaar te maken, ook de inzet van rolmodellen in het onderwijs en in de publieke opinie is van primordiaal belang. Ik herinner me nog mijn lerares Natuurkunde die op een gepassioneerde manier over fysica en scheikunde kon vertellen. Ooit veroorzaakte ze een brand in de school na een proef die verkeerd afliep. En ze haalde toen aan dat mislukken in de wetenschap ook een vorm van leren is. Zij heeft er mee voor gezorgd dat ik gefascineerd raakte door wetenschap. Jaren later ben ik burgerlijk ingenieur gaan studeren en heb ik met die kennis ooit spraaktechnologie helpen ontwikkelen. Vandaag zit ik een commerciële functie bij Telenet, om maar aan te geven hoe een wetenschappelijke richting je heel veel opties kan geven op de arbeidsmarkt.

Jill Peeters

Middelbare scholen moeten meer vrouwelijke wetenschappers en onderzoekers voor de klas halen om lezingen te geven. Denk aan hoe professor Christine Van Broeckhoven via wetenschap Alzheimer probeert te genezen, de onderzoeksters bij Melexis die ontdekken hoe ze via chips onze auto’s zuiniger en veiliger kunnen laten rijden of weervrouw Jill Peeters die nu zelfs binnen de Verenigde Naties een belangrijke stem heeft gekregen om maatregelen te nemen rond de klimaatproblematiek. Door nog meer vrouwelijke rolmodellen in te zetten, geef je meisjes aan dat ze het wel degelijk kunnen. Ze moeten er alleen zelf in geloven.

Nerd

Ooit zei een Amerikaanse oma tegen haar kleindochters dat ze met een “nerd” op date moeten, want die kan wel eens de nieuwe Mark Zuckerberg worden. De reactie van de Facebookbaas daarop was magnifiek: “Ze hoeven geen nerd te daten, maar ze moeten gewoon zélf de nerd zijn, zodat ze zelf een succesvolle uitvinder kunnen worden.” Het is met die ingesteldheid dat we nog meer vrouwelijke onderzoekers en techneuten vormen. Dus laat ons met carnaval meisjes eens wat minder verkleden in prinsesjes. Blinken doe je ook door eens een hip astronautenpak aan te trekken of een robot met lichtjes.