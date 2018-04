Ophef in Canada: homeopaat behandelt onrustige vierjarige met pillen gemaakt van speeksel dolle hond TT

21 april 2018

08u05

De Canadese overheid is een onderzoek gestart naar een homeopaat die een vierjarige jongen met gedragsproblemen heeft behandeld met medicijnen die gemaakt zijn van het speeksel van hondsdolle honden. "Maar wat maakt het uit waar ze van gemaakt zijn?", vraagt de vrouw zich af. "O f het nu hondenspeeksel, olifantenuitwerpselen of schaamhaar van een das is, het is gewoon water."

De homeopate in de provincie British Columbia bestelde de medicijnen online op een Britse site, en claimt dat ze de vierjarige Jonah met succes heeft kunnen behandelen. In haar blog schreef de vrouw, Anke Zimmerman, dat de jongen niet kon slapen en dat zijn leerkrachten hun beklag maakten dat hij zich agressief gedroeg tegenover zijn medeleerlingen. Hij kroop onder de tafel en gromde naar de andere kinderen.

Volgens haar diagnose was het gedrag van de jongen te verklaren voor een vroegere hondenbeet. "Dit kind had alle verschijnselen van rabiës of hondsdolheid", zo schreef ze.

De vrouw bestelde daarop op de website van een Britse apotheek het middel lyssinum, dat zegt speeksel van hondsdolle honden te bevatten. Volgens Zimmerman verbeterde de jongen al twee minuten nadat ze het middel had toegediend. "Hij toonde me zijn breedste glimlach, alsof opeens alle lichten in zijn hoofd weer aangingen."

"Snap niet dat we dit goedkeuren"

Dat het Canadese ministerie van Gezondheid lyssinum erkent als homeopathisch middel, roept nu vragen op. De belangrijkste gezondheidsambtenaar van British Columbia, Bonnie Henry, heeft aan Health Canada gevraagd de beslissing te onderzoeken en vreest dat patiënten door het middel besmet kunnen worden met hondsdolheid. Die ziekte is dodelijk voor de mens. "Ik kan er in de verste verte niet bij waarom we speeksel van hondsdolle honden goedkeuren als geneesmiddel in dit land", aldus Henry aan de CBC.

De organisatie van homeopaten van British Columbia heeft zelf een klacht ingediend tegen Zimmerman. "We scheppen er geen genoegen klacht neer te leggen tegen een van onze eigen leden, maar we doen dit vooral in het algemene belang en om de reputatie van ons beroep te beschermen. Het belangrijkste is dat patiënten een veilige, correcte en ethische behandeling krijgen", aldus voorzitter Victor Chan in een mededeling.

"Het is gewoon water"

Zimmerman vindt de hele heisa onzin. Haar originele blogpost haalde ze offline na de vele haatberichten die ze ondertussen ontving. In de plaats daarvan staat er nu een bericht waarin ze de "onwetendheid" van de Canadese overheid aanklaagt. Volgens haar is het product zo verdund dat het onmogelijk is dat iemand er hondsdol door zou worden. "Het proces wordt twaalf keer herhaald, het is dus gewoonweg onmogelijk dat er nog een van de originele moleculen overblijft. Je kunt er gewoon geen hondsdolheid van krijgen."

Waarom focust er niemand op het feit dat de jongen wel degelijk genezen is, vraagt ze zich bovendien af. "Ik heb nieuws voor jullie: homeopathie werkt of werkt niet. Als het niet werkt, wat maakt het dan uit waar het van gemaakt is: hondenspeeksel, olifantenuitwerpselen of schaamhaar van dassen. Het is allemaal zo verdund dat het uiteindelijk gewoon water is, een placebo, een suikerpilletje."