Ook uitgedoofde sigaret blijft nog chemische stoffen in de lucht verspreiden

Uitgedoofde sigarettenpeuken verspreiden nog dagenlang nicotine en andere chemische stoffen in de lucht. Dat kan vooral binnenskamers leiden tot een aanzienlijke blootstelling, blijkt uit Amerikaans onderzoek waarover nieuwsagentschap IPS bericht.

Elk jaar werpen rokers meer dan 5.000 miljard sigarettenpeuken weg, die zich ophopen in parken, op stranden en rond bushokjes. Veel wetenschappelijk onderzoek heeft zich al gericht op de ecologische gevolgen, maar vreemd genoeg is er nog maar weinig geweten over de luchtvervuiling die de uitgedoofde sigarettenpeuken genereren.

Toen Dustin Poppendieck van het National Institute of Standards and Technology (NIST) voor het eerst gevraagd werd er onderzoek naar te doen, was hij sceptisch. Er bestond geen standaard testmethode om de chemicaliën in de lucht rond een peuk te meten en hij vreesde ook dat de waarden te laag zouden zijn om betrouwbaar gemeten te worden.

De verrassing was groot toen het team in samenwerking met de Amerikaanse Food and Drug Administration het onderzoek uitvoerde. Een uitgedoofde peuk bleek tot 14 procent uit te stoten van de nicotine die een brandende sigaret vrijgeeft. “Ik was absoluut verrast”, zegt Poppendieck. “De cijfers zijn significant en kunnen een belangrijke impact hebben als peuken binnenshuis of bijvoorbeeld in de wagen worden verzameld.”

Poppendiecks team mat acht van de honderden chemicaliën die door een sigaret worden uitgestoten, inclusief vier stoffen die op de FDA-lijst van schadelijke elementen staan. Ze maten ook glyceroltriacetaat, een stof die gebruikt wordt om de filters te verharden. Het team bouwde een speciale rookmachine die 1.200 sigaretten oprookte. De peuken werden vervolgens in een roestvrijstalen container geplaatst om de emissies te meten. Het team onderzocht daarbij of variabelen als temperatuur en luchtvochtigheid een invloed hadden op de emissies.

Uit het onderzoek blijkt dat het grootste deel van de uitstoot gebeurt in de eerste 24 uur na het uitdoven van de sigaret, maar de afgifte van nicotine en glyceroltriacetaat waren na vijf dagen nog altijd zowat 50 procent. De emissie was ook hoger bij een hogere omgevingstemperatuur.

Dat betekent dat als een asbak binnenshuis een week lang niet geleegd wordt, de niet-rokers in het huis blootgesteld worden aan het dubbele van de hoeveelheid nicotine die tot nog toe werd aangenomen. “Je zou kunnen denken dat als je nooit rookt in de auto met de kinderen erbij, dat je ze dan beschermt”, zegt Poppendieck. “Maar als de asbak in je auto vol peuken zit, dan geven die chemicaliën af en is er dus blootstelling.”