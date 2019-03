Ook bij NASA ligt Boeing onder vuur: ruimtevaartagentschap is op zoek naar nieuwe raket (of twee) AW

14 maart 2019

19u06

Omdat het Amerikaanse ruimtevaartagentschap worstelt om zijn gigantische nieuwe raket - gebouwd door het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf - tijdig af te krijgen, laat NASA die misschien gewoon aan de grond staan. In plaats daarvan zal het misschien gebruik maken van commerciële alternatieven. Denk maar aan SpaceX, het commerciële ruimtetransportbedrijf van Elon Musk.

NASA heeft grootse plannen met de maan. Zo maakte de ruimtevaartorganisatie bekend dat het nieuwe missies naar de maan zou organiseren. En het plan is om er te blijven, dat met de hulp van een ruimtestation dat permanent rond de maan cirkelt – een tweede internationaal ruimtestation (ISS) zeg maar. Het nieuwe ruimtestation wordt The Geteway genoemd en om daar te geraken, moeten astronauten de Orion-capsule gebruiken. Die capsule zou op zijn beurt gedragen worden door de SLS (Space Launch System)-raket die gebouwd wordt door Boeing. En daar wringt het schoentje.



Ondanks het feit dat NASA al tien miljard dollar in het programma pompte, slaagt Boeing er maar niet in om op schema te blijven met de bouw van de draagraket. Vorig jaar werd er al een vertraging aangekondigd: eind 2019 werd midden 2020 en vermoedelijk zal ook die deadline niet gehaald worden.

Alternatief

“NASA slaagde er in het verleden vaker niet in om de vooropgestelde lanceringsdata te halen”, aldus Jim Bridenstine, directeur van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap. “Maar nu is het doel om terug op schema te raken.” Daarom gaat NASA op zoek naar andere manieren om de Orion-capsule te lanceren in juni 2020.

We need to consider all options to meet the Exploration Mission-1 target launch date of June 2020, including launching on commercial rockets. pic.twitter.com/fR5b2NzPtg Jim Bridenstine(@ JimBridenstine) link

Maar omdat de grootste raketten die gebouwd worden door privébedrijven, veel kleiner zijn dan het Space Launch System – letterlijk het “ruimtelanceersysteem” – van NASA, moet het Amerikaanse ruimtevaartagentschap zijn maanmissie misschien in tweeën splitsen. Enerzijds zou de Orion-capsule door de ene raket afgevuurd worden, anderzijds zou de krachtbron voor de Orion-capsule door een tweede raket gedragen worden.

SpaceX

Voorlopig werden nog geen commerciële alternatieven genoemd, maar de enige raketten die krachtig genoeg zijn, zijn de Delta 4 Heavy van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf United Launch Alliance (ULA) en de Falcon Heavy van SpaceX.

Een belangrijke opmerking daarbij is dat ULA een commerciële samenwerking is tussen Boeing en Lockheed Martin. De Orion-capsule werd in 2014 ook al eens gelanceerd door die Delta 4 Heavy tijdens een testvlucht. Maar welke raket de capsule in 2020 (?) zal dragen, is voorlopig nog een raadsel.

