Ontmoet Skybot F-850: eerste Russische robot onderweg naar het ISS

21 augustus 2019

14u48

Bron: Space.com 2 Wetenschap Ontmoet Skybot F-850, de Russische humanoïde robot die vandaag mee aan boord van de Sojoez naar het Internationaal ruimtestation (ISS) zal gaan. Een primeur, want voor het eerst zal een Russische robot de plaats innemen van een commandant aan boord van de ruimtecapsule.

De avonturen van Skybot F-850 kan je volgen via zijn persoonlijke Twitterpagina, waarop hij al meer dan 4.000 volgers verzamelde. Wil je hem daar volgen is de voorwaarde wel dat je een woordje Russisch kan, want de robot communiceert enkel in zijn moedertaal. Of je kijkt simpelweg naar de foto’s (die minstens zo interessant zijn).



Zo werden er alvast foto’s gepost van de krappe ruimte waarin F-850 gewrongen zal zitten tijdens zijn tocht naar het ISS. De digitale volgers zijn alvast welkom want F-850 reist moederziel alleen naar het ruimtestation.

Тесно здесь. Еле поместился среди грузов в кабине "Союз МС". Завершается их укладка. Осматриваюсь. В 18.00. по московскому времени мой корабль отправляется на стыковку с ракетой. pic.twitter.com/lndNXmWCjA FEDOR(@ FEDOR37516789) link

Uitdagingen

Eenmaal aangekomen in het ruimtestation zal de dappere robot daar twee weken verblijven. Daarvoor moet de skybot de lancering van de Sojoez in Kazachstan wel eerst overleven. Dat zou normaal geen probleem mogen zijn want F-850 werd vervaardigd uit robuuste materialen die tegen een schokje kunnen.



Tijdens zijn verblijf zullen zijn makers observeren hoe goed F-850 zijn taken uitvoert in de ruimte, bij een gebrek aan zwaartekracht. De unieke omstandigheden in de ruimte vormen meteen de tweede uitdaging voor de robot.



Niet alleen de robot wordt geconfronteerd met enkele uitdagingen. Ook de ingenieurs die aan de robot werkten, dragen enige verantwoordelijkheid. Zij staan immers garant voor F-850, alsook alles wat hij doet in het ruimtestation. Om te voorkomen dat hij het ruimtestation afbreekt, limiteerden de ingenieurs de bewegingen van de robot met behulp van enkele algoritmes.

Avatar

F-850 beweegt overigens niet alleen via algoritmes. De robot kan ook fungeren als een ‘avatar’. Dat betekent dat hij volledig synchroon beweegt met de persoon waar hij via een controlepak mee in verbinding staat. Zo kan de innovatieve robot op precies dezelfde manier wandelen als mensen, fietsen, deuren openen en apparaten bedienen.

Специалисты, работающие со мной на Байконуре, работают без выходных. Люди нуждаются в отдыхе. Робот в отдыхе не нуждается. Но тренировки нужны для того, чтобы выполнить всё полётное задание и оправдать общие усилия pic.twitter.com/4I9B7IFGua FEDOR(@ FEDOR37516789) link

CIMON

Skybot F-850 is de nieuwste versie van de Russische FEDOR-robots. Hij is daarbij ook de allereerste Russische robot die in het ISS zal terechtkomen. Maar niet de allereerste robot: het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA stuurden de voorbije jaren al enkele exemplaren richting het Internationaal ruimtestation. ESA maakt zelfs gebruik van een interactieve robot die communiceert, gezichten herkent, én foto’s kan maken. Hij wordt CIMON (Crew Interactive Mobile Companion) genoemd.